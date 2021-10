Angola: logística para autárquicas só estará concluída em setembro de 2022

O Ministro da Administração do Território de Angola disse esta sexta-feira (22.10) que a logística para a realização de eleições autárquicas em Angola não estará pronta antes de setembro de 2022, faltando, no entanto, todo o processo legislativo.

"A previsão é que todo o processo material de preparação das condições esteja concluído até setembro do próximo ano e, em tese, depois de todo processo material estar pronto, as eleições podem ser convocadas a todo o tempo desde que exista legislação para o efeito, mas é recomendável haver acordo político sobre o modo como as eleições deverão decorrer", disse Marcy Lopes, em entrevista à agência Lusa.

Em causa está a preparação logística que terá de estar concluída antes de ser possível realizar eleições autárquicas e garantir a permanência dos eleitos, explicou o governante.

"No plano material, estão a ser realizadas uma série de tarefas para permitir a implementação das autarquias locais; o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios prevê a criação de infraestruturas, vários edifícios de educação, saúde e infraestruturas autárquicas", lembrou Marcy Lopes, acrescentando que "em simultâneo estão a ser construídos complexos residenciais administrativos que vão servir de alojamento para as pessoas que forem trabalhar nestes lugares mais longínquos".

Marcy Lopes, Ministro da Administração do Território de Angola

Marcy Lopes encontra-se em Lisboa a liderar a delegação que acompanha a implementação do processo eleitoral da diáspora angolana, que pela primeira vez vai votar nas eleições gerais. Já esta semana, o ministro deu conta que o governo angolano pretende registar 450 mil angolanos no exterior para as próximas eleições.

É "desejável" que haja acordo entre partidos

O ministro considerou ainda que é desejável haver acordo com outras forças políticas sobre as eleições autárquicas. "Os consensos têm ocorrido na Assembleia Nacional, mas obviamente que há matérias onde o consenso não impera, mas o caminho faz-se caminhando e temos a expetativa de que todos os consensos possam ser alcançados para que no final o país ganhe com este processo", afirmou.

Questionado sobre a evolução da situação política, nomeadamente sobre um eventual aumento do descontentamento popular que leve a um fortalecimento da oposição, o responsável desvalorizou a questão, dizendo que isso é a democracia a funcionar. "É a democracia, em sistemas democráticos há quem esteja agradado e quem esteja desagradado, mas quem governa tem de saber que as suas ações vão ser alvo de crítica e saber conviver com isso e satisfazer as necessidades coletivas", respondeu.

Para Lopes, "o povo exige sempre mais, é o seu trabalho, a oposição vai criticar porque quer ser poder, e quem ganhou as eleições tem de governar e trabalhar para melhorar as condições do povo".

Sobre o facto de Angola ir previsivelmente registar em 2021 o sexto ano de crescimento económico negativo, Marcy Lopes salientou que face aos mais de 5% de quebra em 2020, uma expansão económica próxima de zero é uma evolução positiva: "Toda a melhoria é boa, significativa ou não significativa, desde que seja para melhorar a estabilidade económica, que permita atrair investimento e passar mensagem de confiança aos investidores e à comunidade global, toda a melhoria será um ganho para o país".