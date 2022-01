Angola

Angola: Como combater as pragas de gafanhotos

Organizações ensinam métodos amigos do ambiente para combater as pragas de gafanhotos nas províncias angolanas do Cunene, Huíla, Namibe, Benguela e Cuando Cubango.

Praga de gafanhotos na província do Cuando Cubango, Angola, em maio de 2021 (foto de arquivo).