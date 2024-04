Angola: Ataque a caravana da UNITA faz um morto

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas num ataque armado a uma caravana do maior da oposição angolana, a UNITA, na província do Cuando Cubango.

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas num ataque armado a uma caravana da União Nacional para a Independência de Angola (UNITA), na província angolana do Cuando Cubango. A informação é avançada por Liberty Chiaca, líder da bancada parlamentar do partido da oposição em Angola.

Chiaca disse à agência de notícias Lusa que os carros circulavam no troço Longa-Cuito Cuanavale e depararam-se pelas 10:30 (hora local) com uma barreira da qual saíram pessoas armadas que dispararam tiros e arremessando paus e pedras contra a caravana onde seguiam os dirigentes partido. Entre estes encontravam-se três deputados, um assessor e o secretário provincial da UNITA no Cuando Cubango, não tendo sido revelada a identidade da pessoa que morreu.

Liberty Chiaca lamentou os "atos de intolerância política" que se têm verificado no Cuando Cubango e sublinhou que a Polícia Nacional, que costuma acompanhar as caravanas dos parlamentares, "não se tenha feito presente". O dirigente responsabilizou "militantes do [Movimento Popular de Libertação de Angola], MPLA", o partido no poder, pelo ataque e acrescentou que a UNITA já tinha recebido ameaças.

Uma fonte da Polícia Nacional angolana contactada pela Lusa disse que não há ainda informação concreta sobre o ocorrido, estando nesta altura as autoridades a averiguar o que se passou, remetendo detalhes para mais tarde.