Alemanha procura continuidade na parceria com o Níger

A visita do ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, ao Níger, veio sublinhar a relevância que tem para Berlim a parceria estratégica com o país africano no âmbito do combate ao terrorismo na zona do Sahel.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, encontrou-se, na terça-feira (19.12), na capital, Niamey, com o seu homólogo nigerino, general Salifou Modi.

O Níger é um parceiro estratégico no combate ao terrorismo no Sahel e a Alemanha tem interesse em manter uma relação estreita com o país da África Ocidental. Pistorius disse que Berlim quer retomar os projetos de cooperação, após o golpe militar de julho passado.

"Depois da tomada de poder, as coisas não pararam. Deixámos aqui o nosso conselheiro militar, as forças especiais no Níger, deixámos os soldados nigerinos em treino connosco", salientou o ministro alemão.

As Forças Armadas alemãs mantêm uma base de transporte aéreo na capital Niamey. A Bundeswehr esteve envolvida na missão de manutenção da paz no Mali da ONU, MINUSMA, lançada em 2013, e que está atualmente a ser encerrada. De acordo com informações do Ministério alemão da Defesa, na semana passada ainda se encontravam estacionados, neste quadro, 120 elementos do exército alemão no Niamey.

O golpe de Estado no Mali pôs fim aos dez anos de presença militar alemã no país. Foto: Nana Ehlers/Bundeswehr/dpa/picture alliance

Afastamento do Ocidente

Segundo Pistorius, o diálogo com os novos dirigentes do Níger aconteceu em "circunstâncias difíceis, mas que dá esperança para uma continuação de boas relações perante as circunstâncias com as quais estamos a lidar".

Através do seu ministro, Berlim tenta assim uma aproximação cautelosa ao país que perdeu grande parte do apoio internacional na sequência o golpe que derrubou o Governo democraticamente eleito.

No final de julho, os militares derrubaram o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum e assumiram o poder. A União Europeia (UE) condenou o golpe e suspendeu a cooperação em matéria de segurança com o país.

Por seu lado, a junta restringiu consideravelmente a cooperação com os países ocidentais. Tal como os governos militares dos Estados vizinhos do Mali e do Burkina Faso, que também chegaram ao poder através de golpes de Estado, os novos líderes do Níger procuraram aproximar-se da Rússia, um desenvolvimento que inquieta a UE.

Após o golpe, os nigerinos exigiram a retirada imediata dos soldados franceses Foto: Souley Abdoulaye/Afrikimages Age/IMAGO

Junta militar "reavalia" cooperação militar

Pistorius afirmou que as negociações vão ganhar novo impulso a partir do ano que vem e foi perentório ao dizer que a União Europeia deve manter-se próxima do Níger. O ministro acrescentou que a situação no país lhe dá "motivo de esperança".

"Temos um bom histórico de cooperação com o Níger. Acredito firmemente que é sempre melhor manter um diálogo do que deixar o fio da conversa romper-se, e hoje foi um bom começo para isso", disse.

Não pondo de parte a continuação de presença de tropas estrangeiras no país, o general Salifou Modi, ministro da Defesa nomeado pela junta que lidera o Níger, anunciou a reavaliação da presença militar alemã.

"Veremos com os alemães quais as novas condições e que novos cuidados devem ser tomados. Em qualquer caso, deve-se notar que o estacionamento de tropas estrangeiras no Níger no futuro estará sujeito à avaliação dos nigerinos", disse.

A posição surge depois de o Conselho para a Salvaguarda da Pátria (CNSP), à frente dos destinos do Níger, ter anunciado que a retirada das tropas francesas do país tem de estar concluída até esta sexta-feira (22/12). A saída dos militares da antiga potência colonial, França, foi uma das primeiras exigências da junta militar após o golpe de Estado.