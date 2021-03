Albano Carige será novo edil da Beira

A Assembleia Municipal da Cidade da Beira apontou, esta terça-feira (02.03), Albano Carige António como o substituto de Daviz Simango, autarca que morreu vítima de doença, na liderança daquela cidade no centro de Moçambique, anunciou hoje fonte oficial.

Albano Carige ocupava a função de vereador para área de Construção e Urbanização e estava na terceira posição na lista do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) às eleições autárquicas de 2018, segundo o presidente da Assembleia Municipal da Cidade da Beira, Ricardo Langue.

A legislação moçambicana estabelece que em caso de impedimento definitivo do presidente de uma autarquia, o membro da Assembleia Municipal que se segue ao cabeça de lista do partido deve assumir o cargo.

No caso do MDM, o segundo nome da lista é o secretário-geral do partido, José Domingos, mas este está impedido de assumir o cargo de presidente do município porque suspendeu as suas funções como membro da Assembleia Municipal, há mais de dois anos, para exercer o cargo de deputado na Assembleia da República.

"A Assembleia Municipal da Beira está neste momento reunida com o Ministério da Administração Estatal para apreciar como é que será a cerimónia de tomada de posse, que terá lugar na sexta-feira [05.03]", declarou Ricardo Langue.

Daviz Simango, 57 anos, sofreu uma paragem cardíaca que lhe provocou a morte na madrugada do dia 22 de fevereiro, depois de estar internado numa unidade de saúde sul-africana para onde foi transportado devido a doença súbita em 13 de fevereiro. Simango foi sepultado no passado sábado (27.02).