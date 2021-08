Afeganistão: Explosão junto ao aeroporto de Cabul

A explosão junto do aeroporto de Cabul matou e feriu vários afegãos, segundo testemunhas que se encontravam junto de um dos principais portões onde se aglomeram milhares de pessoas, que procuram fugir do país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

O Pentágono informou que há vários norte-americanos e diversos civis afegãos entre as vítimas de duas explosões fora do aeroporto de Cabul. "Podemos confirmar uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul", escreveu o porta-voz John Kirby na rede social Twitter.

Até ao momento é desconhecida a autoria do ataque, nem há informações dos líderes talibãs sobre o ocorrido. Segundo avançaram as autoridades norte-americanas, a explosão terá sido provocada por um bombista suicida.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, condenou "veementemente" o que descreveu como "horrível ataque terrorista" junto ao aeroporto de Cabul, defendendo uma rápida e segura retirada de civis.

"Risco iminente" de ataque terrorista

Os Estados Unidos e países aliados já tinham apelado para que os cidadãos deixassem o aeroporto de Cabul devido a ameaças de ataque do grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI). Milhares de pessoas continuam a chegar ao aeroporto para tentar fugir do país.

Avisos semelhantes relativos a "ameaças de segurança" foram emitidos pela Alemanha, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia na noite de quarta-feira (25.08).

Os alertas foram divulgados depois de o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ter dito que os rebeldes talibãs se comprometeram a autorizar a saída de cidadãos dos Estados Unidos e afegãos em risco no país após o dia 31 de agosto.

Na quarta-feira (25.08), a Alemanha também disse ter recebido garantias dos talibãs de que os afegãos poderiam deixar o país em voos comerciais, após a retirada final das tropas dos EUA.

A chanceler alemã, Angela Merkel, cancelou uma visita a Israel agendada para o próximo fim de semana por causa da situação no Afeganistão, anunciou hoje o Governo alemão. O gabinete de Merkel indicou que a intenção é reagendar a visita da chanceler em data posterior ainda não especificada.

Operações de retirada dificultadas

A Alemanha admitiu hoje que a ameaça terrorista no aeroporto de Cabul está a reduzir o espaço de manobra das operações de retirada de pessoas ainda em curso e a colocar todos os envolvidos numa situação "extremamente perigosa".

"Sabemos que a ameaça terrorista se tornou muito mais aguda e marcadamente mais concreta", declarou a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, numa conferência de imprensa, classificando a situação atualmente vivida no aeroporto internacional da capital do Afeganistão como "extremamente difícil" e "extremamente perigosa" para todos os envolvidos.

A ministra acrescentou que as "possibilidades operacionais" de acesso ao aeroporto e dos aviões do exército alemão destacados no local se tornaram "ainda mais reduzidas", mas assegurou que as forças alemãs estão a trabalhar "fervorosamente" na retirada daqueles civis que ainda consigam chegar ao local nas atuais e difíceis condições.

(em atualização)