Angola

Adalberto Costa Júnior eleito presidente da UNITA

Presidente do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, venceu a corrida à liderança do partido, tornando-se no terceiro presidente, após o fundador Jonas Savimbi e Isaías Samakuva.

Adalberto Costa Júnior conquistou 50% mais um dos votos, conforme previsto nos estatutos da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), num universo de 960 eleitores segundo uma fonte partidária, embora ainda não tenham sido anunciados os resultados oficiais. Alcides Sakala Simões, Abilio Kamalata Numa, Raul Danda e José Pedro Katchiungo são os candidatos que saem derrotados nesta corrida, que constituiu o ponto alto do XIII Congresso Ordinário da UNITA, maior partido da oposição, realizado em Luanda. Assistir ao vídeo 02:02 Compartilhar UNITA quer ganhar as autárquicas em Angola Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3SyA8 UNITA quer ganhar as autárquicas em Angola

