Aberta ao Mundo: Lisboa acolhe 12ª Feira do Livro de Fotografia

Mário Macilau expõe no certame o esboço daquilo que será o seu segundo livro de fotografias, que devia ter saído há dois anos. A obra tem como substância a prática do animismo na cultura moçambicana da atualidade. "O essencial neste livro é mesmo o projeto sobre a crença", precisa o profissional moçambicano, resultante do seu contacto com a vida, sobretudo no meio rural.