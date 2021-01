WHO krytykuje nacjonalizm szczepionkowy

Bogate i biedne kraje świata dzieli przepaść, jeśli chodzi o dostępność szczepień przeciwko COVID-19. Jak twierdzi szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, podczas gdy w 49 najbogatszych państwach podano do tej pory 39 milionów dawek szczepionek, na jeden z najuboższych krajów przypada zaledwie 25.

– Muszę powiedzieć bez ogródek: Świat stoi na krawędzi katastrofalnej moralnej porażki – powiedział dyrektor generalny WHO w poniedziałek (18.1.2021), rozpoczynając kilkudniowe wirtualne posiedzenie Rady Wykonawczej tej organizacji.

Zagrożony program COVAX

Według niego coraz więcej bogatych państw zawiera narodowe dwustronne umowy z producentami szczepionek. W ubiegłym roku zawarto 44 takie kontrakty, zaś w pierwszych dniach 2021 roku – już dwanaście. Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że takie podejście na zasadzie „me first” („najpierw ja”) zagraża najbiedniejszym i najbardziej narażonym oraz może utrudnić realizację programu COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access), który ma zapewnić sprawiedliwą dystrybucję szczepionki na świecie i wystartuje w przyszłym miesiącu.

– To może opóźnić dostawy w ramach COVAX i grozi scenariuszem, któremu COVAX miał zapobiec: chaotyczny rynek, nieskoordynowana reakcja i kontynuacja nierówności społecznych oraz gospodarczych – powiedział szef WHO.

Bogate kraje "wessały" szczepionki

– Ostatecznie takie działania tylko przedłużą pandemię – dodał, apelując, by świat nie powtórzył błędów popełnionych w czasie pandemii wirusa H1N1 i HIV. Obawy te podzielił przedstawiciel Burkina Faso w imieniu grupy państw afrykańskich. Ocenił, że niewielka liczba krajów krajów „wessała” większość dostaw szczepionki.

Do inicjatywy COVAX, utworzonej przez WHO, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek GAVI i Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) przystąpiło 190 państw, z których połowa to kraje-płatnicy. Program ma umożliwić zakup 2 miliardów dawek szczepionek przeciw COVID-19 do końca 2021 roku. Szczepionki te mają zostać rozprowadzone w 92 uboższych krajach świata. Unia Europejska przeznaczyła na COVAX 500 milionów euro, a niektóre państwa unijne dołożyły także dodatkowe pieniądze.

