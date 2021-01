Niemcy: ponad milion zaszczepionych na Covid-19

Chociaż dotychczas dostępnych jest niewiele szczepionek, liczba zaszczepionych Niemców stale rośnie. Według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) do 15 stycznia zaszczepiono 1 048 160 osób, a wskaźnik szczepień wzrósł do 1,26 procent. Do tej pory podano prawie wyłącznie pierwszą z dwóch dawek szczepionki. W piątek (15.01.2021) niektóre osoby w domu opieki z Halberstadt w Saksonii-Anhalt otrzymały po raz pierwszy również drugą dawkę.

Zgodnie z danymi RKI około połowa osób została dotychczas zaszczepiona z powodów zawodowych. Są to lekarze i personel pielęgniarski o bardzo wysokim ryzyku zakażeń i personel w opiece nad osobami starszymi. Przeważającą część pozostałych osób zaszczepiono ze względu na ich wiek lub pobyt w domu opieki. Większość szczepień przeprowadzono w Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Jednak według wskaźnika liczby zaszczepionych osób na 1000 mieszkańców prym wiedzie Meklemburgia-Pomorze Przednie ze wskaźnikiem wynoszącym 2,34 procent, wyprzedzając Szlezwik-Holsztyn (1,92). Dalej jest Turyngia (1,03) i Badenia-Wirtembergia (0,9).

Uproszczone szczepienia BioNTech/Pfizer

Do tej pory w Niemczech stosowano preparaty dwóch producentów: BioNTech/Pfizer i Moderna. Teraz już wiadomo, że w przyszłości szczepienie może być łatwiejsze. Zgodnie ze zaktualizowanymi zaleceniami BioNTech preparat może być również transportowany w strzykawce z gotową do użycia dawką przez maksymalnie sześć godzin w temperaturze od 2 do 8 stopni.

Według niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna to dobra wiadomość, zwłaszcza dla osób wymagających opieki, które czekają na szczepienia w domu. Kraje związkowe mogłyby teraz bardziej elastycznie organizować akcję szczepienia. - Fakt, że gotowe dawki szczepionek w strzykawkach mogą być w przyszłości przygotowane do transportu już w ośrodkach szczepień, pomoże praktycznie w walce z pandemią - powiedział Spahn agencji prasowej DPA.

Śmierć seniorki - brak związku ze szczepieniami

13 stycznia w Weyhe koło Bremy godzinę po szczepieniu zmarła 90-letnia mieszkanka domu opieki. Podczas autopsji eksperci medycyny sądowej nie zdołali jednak ustalić związku zgonu ze szczepieniem.

Na ostateczną ekspertyzę z Instytutu im. Paula Ehrlicha trzeba jeszcze poczekać - podały władze powiatu Diepholz.

Kobieta została zaszczepiona preparatem BioNTech/Pfizer.

