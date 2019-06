Wchłaniamy mikroplastik o wadze karty kredytowej. Tygodniowo!

Z badań naukowców z Uniwersytetu w Newcastle w Australii, przeprowadzonych na zlecenie Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF), wynika, że do organizmu każdego człowieka na całej Ziemi trafia średnio do pięciu gramów mikroplastiku tygodniowo. Odpowiada to wadze karty kredytowej.

O wynikach tych badań niemiecki oddział WWF poinformował dziś (12.06.2019) w Hamburgu.

Ćwierć kilograma mikroplastiku rocznie

Liczba cząstek mikroplastiku, które przedostają się w ciągu tygodnia do organizmu człowieka, wynosi do 2000, co oznacza, że ludzie przyjmują miesięcznie około 21 gramów mikroplastiku, a rocznie ponad ćwierć kilograma!

Plastik o wadze karty kredytowej każdego tygodnia trafia nie do bankomatu, a do naszego organizmu!



- Plastikowe odpady nie tylko zaśmiecają rzeki i oceany i szkodzą morskiej faunie, ale ich obecność udowodniono także w ziemi i w powietrzu - zwróciła uwagę kierująca programem ochrony mórz Heike Wesper z niemieckiego oddziału WWF. - Nie możemy zapobiec temu, że sami nieświadomie wchłaniamy mikroplastik - dodała. - Mikroplastik obciąża powietrze, którym oddychamy, nasze pożywienie i wodę, którą pijemy - wyliczała zagrożenia ekolog.

Plastikowe odpady są problemem globalnym

W tej chwili trwają badania jak przyjmowanie mikroplastiku wpływa na ludzkie zdrowie. Jasne jest jednak, że plastikowe odpady są problemem o zasięgu globalnym, który dotyka bezpośrednio także ludzi.

- Większe części plastikowe rozpadają się z czasem na cząsteczki mikroplastiku, których obecność stwierdzono tymczasem w takich artykułach żywnościowych i organizmach jak miód, małże i ryby - oświadczyła Heike Wesper.

W powietrzu, którym oddychamy znajdują się także cząsteczki mikroplastiku pochodzące z butelek i tkanin z tworzyw sztucznych. - Jeśli nie chcemy mieć w naszym ciele żadnego mikroplastiku, musimy zapobiec przedostawaniu się do środowiska milionów ton plastikowych odpadów każdego roku - podkreśliła Wesper.

Potrzebujemy światowego porozumienia ws. plastiku

Potrzebne jest do tego globalne porozumienie przeciwko plastikowym odpadom, o jasno określonych i wiążących celach dla wszystkich jego sygnatariuszy, twierdzi Światowy Fundusz na rzecz Przyrody. Także przedsiębiorstwa muszą lepiej wywiązywać się z obowiązku ponoszenia większej odpowiedzialności za swoje produkty i związane z nimi odpady. Nadrzędnym celem musi być unikanie zbędnych odpadów plastikowych.

WWF podkreśla, że od roku 2000 wyprodukowano na Ziemi tyle plastiku, ile we wszystkich wcześniejszych latach razem wziętych. Około jednej trzeciej ilości plastiku trafia następnie w niekontrolowany sposób do środowiska.

AFP / jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>