Niemcy: Bronią wioski przed kopalnią

Aktywiści w Lützerath od lat protestują przeciwko wydobyciu węgla brunatnego. Ziemia, na której położona jest wioska, należy do koncernu energetycznego RWE. Jego przedstawiciele dali jasno do zrozumienia, że w najbliższych dniach wioskę wyburzą; bez względu na to, jak silny będzie opór.