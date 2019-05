Globalny pakt przeciwko plastikowym odpadom

Podczas konferencji w ramach ONZ w Genewie przedstawiciele rządów ok. 180 krajów podpisali w piątek (10.05.2019) porozumienie ws. regulacji eksportu plastikowych odpadów. Co roku do oceanów trafia ok. 8 mln ton śmieci z plastiku podkreślali uczestnicy spotkania.

Porozumienie zostało zawarte pod koniec 12-godzinnej dyskusji 1400 delegatów na temat plastikowych odpadów i chemikaliów.

„Nie” dla odpadów z importu

Jak poinformował Rolph Payet z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) umowa ramowa jest prawnie wiążąca i uzupełnia podpisaną w 1989 r. Konwencję Bazylejską dotycząca kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Według sieci ochrony środowiska IPEN (International POPs Elimination Network), podpisany w Genewie pakt pozwoli w przyszłości odmówić krajom rozwijającym się przyjmowania odpadów z importu. Państwa, takie jak USA i Kanada, eksportują już od dawna plastikowe odpady do krajów azjatyckich, twierdząc, że są tam odpowiednio przetwarzane – zaznacza IPEN.

Trafiają do oceanów

– Większość skażonych odpadów mieszanych nie może być poddawana recyklingowi i jest palona, trafia na składowiska lub do oceanów – mówi ekspertka IPEN, Sara Brosche.

Według ONZ zanieczyszczenie środowiska odpadami z tworzyw sztucznych osiągnęło już „rozmiary epidemii”. W oceanach pływa teraz do 100 mln ton plastikowych śmieci.

(afp/dom)