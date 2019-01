W MSZ w Berlinie przypomniano pionierów badania Holokaustu

Szef MSZ Niemiec: Auschwitz wezwaniem do obrony nienaruszalnej godności człowieka

Heiko Maas nie kryje, że niemieckie zbrodnie w Auschwitz miały decydujący wpływ na jego wejście do polityki. Dziś minister przyjeżdża do byłego obozu i apeluje, by zachować pamięć o popełnionych tam okrucieństwach