Testy dla pracowników transgranicznych w Meklemburgii nadal bezpłatne

Obowiązkowe testy dla polskich pracowników transgranicznych w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie pozostają bezpłatne - poinformował regionalny dziennik „Nordkurier”. Doniesienia o możliwości wprowadzenia opłat za testy zdementował w rozmowie z gazetą sekretarz stanu rządu regionalnego Patrick Dahlemann.

Zapewnił on, że koszty obowiązkowych testów dla pracowników transgranicznych pokrywa obecnie rząd federalny, a nie kraj związkowy. Jak przypomina dziennik, osoby regularnie dojeżdżające do pracy z Polski do Niemiec, wśród których jest wielu lekarzy i personel pielęgniarski, muszą regularnie poddawać się testom na koronawirusa co 48 godzin. Negatywny wynik testu to wymóg zwolnienia z obowiązku kwarantanny po przybyciu z kraju wysokiego ryzyka pandemicznego, za jaki uznana została Polska.

Spór o koszty testów

Początkowo koszty testów ponosili sami pracownicy transgraniczni bądź ich pracodawcy, co było powodem protestów polskich mieszkańców na pograniczu, a nawet sporów sądowych. W odpowiedzi, w marcu władze landowe utworzyły dwa punkty szybkich testów, przede wszystkim dla mieszkańców pogranicza, na przejściach granicznych Linken-Lubieszyn oraz Ahlbeck-Świnoujście na wyspie Uznam. Najpierw władze w Schwerinie przejęły część kosztów testów, przeprowadzanych w tych punktach, zaś od 29 marca koszty całkowicie pokrywa rząd federalny.

„Z liczbą szybkich testów sięgającą 20 tysięcy nasze centra testowe się sprawdziły” - podkreślił Dahlemann. Według niego spośród przetestowanych w nich osób „zaledwie” u 100 wynik testu był pozytywny.

„Nordkurier” zwraca uwagę, że ta liczba może wydawać się mała, ale według szacunków zapadalność na COVID-19 wśród pracowników transgranicznych jest względnie wysoka; wskaźnik ten sięgał czasem około 100 w ciągu siedmiu dni. W powiecie Vorpommern-Greifswald, położonym przy granicy z Polską, zawsze średnia siedmiodniowa zapadalność na COVID-19 była wyższa niż w pozostałych regionach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. „Nieoficjalnie decydenci zawsze wskazywali w tym kontekście na ruch przygraniczny i zarządzanie pandemiczne w Polsce” - pisze „Nordkurier”.

Wsparcie przedłużone

W piątek (30.04.2021) rząd krajowy w Schwerinie poinformował, że przedłużył do 30 czerwca wsparcie finansowe dla pracowników transgranicznych, którzy w czasie obowiązywania obostrzeń pandemicznych, jak obowiązek kwarantanny czy regularnych testów, zdecydują się pozostać po niemieckiej stronie granicy, rezygnując z regularnych dojazdów do pracy. Mogą liczyć na wsparcie w wysokości 65 euro dziennie np. na opłacenie zakwaterowania oraz dodatkowo 20 euro dziennie na każdego członka rodziny, który także pozostaje w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Według danych rządu w Schwerinie, od końca marca ubiegłego roku, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono dopłaty dla pracowników transgranicznych, wpłynęło w sumie blisko 1000 wniosków o wsparcie finansowe albo jego przedłużenie dla 5479 pracowników oraz 434 członków ich rodzin. Zaakceptowano dotąd 853 wnioski na łączną kwotę 6,05 miliona euro.

