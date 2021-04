Tylko jedna trzecia firm w Niemczech ma szybkie testy na COVID-19

Nie zważając na protesty organizacji pracodawców, rząd w Berlinie chce wprowadzić obowiązkowe testy na koronawirusa w przedsiębiorstwach. Z ankiety Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Aktywnością Zawodową (IAB) wynika jednak, że do tej pory tylko około jedna trzecia firm zaopatrzyła się w zestawy do takich testów dla swoich pracowników. Kolejne 30 procent firm zamierza je pozyskać w ciągu najbliższych czterech tygodni. Ankieta IAB, przeprowadzona od końca marca do początku kwietnia, objęła 2000 przedsiębiorstw w całych Niemczech.

Najlepiej jest w dużych firmach

Najaktywniejsze okazały się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające przynajmniej 250 osób. W tej chwili 60 procent z nich oferuje swoim pracownikom szybkie testy na koronawirusa. Jedna trzecia takich firm planuje to uczynić w możliwie szybkim czasie.

Odsetek firm oferujących załogom takie testy maleje wraz ze spadkiem ich wielkości. "Ale także w przypadku małych firm, zatrudniających do 10 pracowników, ponad połowa z nich przeprowadza u siebie testy na koronawirusa, względnie planuje to uczynić" - informuje IAB.

Różna sytuacja w różnych branżach

Spore różnice da się zauważyć w poszczególnych branżach. Szybkie testy na koronawirusa są najbardziej rozwinięte w sektorze oświaty, ochrony zdrowia i spraw społecznych, w którym w tej chwili 58 procent instytucji oferuje swoim pracownikom dostęp do takich testów, a kolejne 22 procent je planuje.

W sektorze transportowym i składowania oferta jest znacznie niższa i wynosi obecnie tylko 17 procent, ale kolejne 28 procent firm tej branży zamierza ją wprowadzić u siebie.

Około 83 procent firm oferuje testy na koronawirusa wszystkim swoim pracownikom. Tylko nieliczne, jak podaje IAB, zawężają je do pracowników będących na miejscu w zakładzie produkcyjnym, w administracji albo w określonych działach przedsiębiorstwa. Ponad połowa, bo 52 procent, firm przeprowadza u siebie testy na koronawirusa kilka razy na tydzień, a 40 procent przynajmniej raz w tygodniu. W jednej trzeciej przedsiębiorstw szybkie testy na koronawirusa są obowiązkowe dla przynajmniej części załogi.

Rząd wyjaśnia swoje stanowisko ws. testów

Rząd w Berlinie chce prawnie zobowiązać firmy do oferowania pracownikom szybkich testów na obecność koronawirusa. Minister finansów Olaf Scholz oświadczył, że ich koszty muszą ponosić przedsiębiorstwa.

Minister pracy Hubertus Heil zaznaczył z kolei, że obowiązek przeprowadzania szybkich testów na koronawirusa nie wynika z obowiązujących w Niemczech przepisów BHP, tylko należy widzieć w nim dbałość "o poczucie obowiązku i odpowiedzialności" w walce z pandemią. Państwo nie zamierza także określać, w jaki sposób testy mają być przeprowadzane. Minister Heil wyjaśnił jedynie, że "wszystkie szybkie testy antygenowe na koronawirusa są dopuszczone do stosowania".

Zrzeszenia gospodarcze i związki pracodawców krytykują obowiązkowe testy na koronawirusa. Ich zdaniem jest to niepotrzebne, ponieważ większość firm i tak wprowadziłaby je u siebie dobrowolnie.

(RTR/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>