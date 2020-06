SPD chce upamiętnić ofiary nazizmu w całej Europie, nie tylko w Polsce

Niemiecka SPD chce razem z chadecją jeszcze przed letnią przerwą parlamentarną złożyć w Bundestagu wniosek o stworzenie w Berlinie nowego ośrodka pamięci ofiar nazizmu. Ma on upamiętniać wszystkie ofiary nazistowskiej wojny na wyniszczenie w Europie, „zwłaszcza na wschodzie Europy”, powiedziała Katolickiej Agencji Informacyjnej (KNA) posłanka SPD Marianne Schieder.

Schieder odniosła się do listu, jaki w maju br. skierowali do przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schäuble kulturoznawca Aleida Assmann z Konstancji oraz historycy Heinrich August Winkler i Martin Aust. Sygnatariusze listu ubolewali w nim, że także 75 lat po zakończeniu II wojny światowej brakuje w centrum Berlina miejsca, które by dokumentowało skutki nazistowskiej okupacji w całej Europie i upamiętniało ofiary niemieckiej wojny na wyniszczenie „szczególnie w Polsce i b. Związku Sowieckim”.

„Platforma wymiany i godnego upamiętnienia ofiar”

W odpowiedzi na rzeczony list, Schieder – posłanka sprawozdawca klubu poselskiego SPD – popiera intencje Assmann, Winklera i Austa. Jest „głęboko przekonana, że porównawcza wystawa najlepiej uwydatni wspólne cechy i różnice niemieckiej okupacji” – cytuje KNA jej słowa. Centrum dokumentacji i pamięci ma być miejscem informacji o niemieckiej okupacji w Europie, służyć jako platforma wymiany międzynarodowej oraz umożliwić ofiarom lub ich potomkom „godną pamięć”.

Wiodący politycy popierają pomnik polskich ofiar wojny

Inną inicjatywą podjętą przez byłego prezydenta Federalnego Urzędu Budownictwa i Planowania Przestrzennego Floriana Mausbacha jest stworzenie pomnika polskich ofiar wojny. Wśród 140 polityków popierających tę inicjatywę są m.in. byli przewodniczący Bundestagu Rita Süssmuth i Wolfgang Thierse. Opowiada się za nią również obecny przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble.

W sierpniu 2019 r. poseł do Bundestagu oraz przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Manuel Sarrazin (Zieloni) oraz posłowie Paul Ziemiak (CDU), Dietmar Nietan (SPD), Thomas Nord (Lewica) i Alexander Müller (FDP) wsparli inicjatywę wzniesienia pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji i wojny na wyniszczenie.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!

Socjaldemokratka Schieder ostrzegła w rozmowie z KNA przed tworzeniem pomników i miejsc pamięci dla poszczególnych narodów. Mogłoby to doprowadzić do „konkurencji doznanego cierpienia" lub do tego, że poszczególne kraje mogłyby się czuć poszkodowane. Już teraz Kijów naciska na Berlin, by upamiętnić także ukraińskie ofiary II wojny światowej.

(KNA/stas)