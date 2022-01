Scholz za obowiązkiem szczepień na COVID-19 dla wszystkich dorosłych

Nowy niemiecki kanclerz po raz pierwszy odpowiadał w środę (12.01.2022) na pytania posłów na Sali plenarnej Bundestagu. Wykorzystał tę okazję, by ponownie opowiedzieć się za wprowadzeniem w Niemczech powszechnego obowiązku szczepień na COVID-19. Jego zdaniem obowiązek ten powinien dotyczyć „wszystkich pełnoletnich, wszystkich w wieku powyżej 18 lat”. Jak mówił, należy przyjąć „możliwie niebiurokratyczne rozwiązanie” i zaapelował do Bundestagu o szybkie przyjęcie ustawy w tej sprawie.

– Mam nadzieję, że dojdzie do rychłej, dobrej debaty z odpowiednim wynikiem – mówił Olaf Scholz.

Swą wypowiedzią Scholz zdystansował się od padających w debacie na temat obowiązkowych szczepień propozycji, by wprowadzić taki obowiązek jedynie dla seniorów albo osób cierpiących na przewlekłe schorzenia. Takie rozwiązanie przewiduje jeden z projektów ustawy, nad którym pracują posłowie. Z kolei inny projekt w ogóle odrzuca obowiązek szczepień.

Inicjatywa Bundestagu

Olaf Scholz przestrzegał jednocześnie przed zbyt skomplikowaną konstrukcją nowych przepisów. Ustawa musi po prostu stanowić, że „jest tu obowiązek”, jak mówił. Bronił także swego stanowiska, że projekt ustawy w budzącej wiele kontrowersji sprawie musi wyjść nie z jego rządu, a z Bundestagu i być oparty o możliwie szerokie porozumienie. Przekonywał, że Bundestag musi wypracować nowe regulacje „w drodze otwartej debaty”.

– To pomoże w uspokojeniu politycznej dyskusji i będzie przykładem demokratycznego przywództwa – ocenił.

Szyldy oznaczające wstęp tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców widać przed restauracjami i sklepami w Niemczech

Jak podkreślił, poddanie się szczepieniu na koronawirusa „nie jest decyzją, którą podejmuje się tylko dla siebie i dlatego też obowiązek szczepień jest słuszny”. Przekonywał, że chodzi o ochronę „80 milionów współobywatelek i współobywateli”.

Za sukces rządzących Scholz uznał to, że mocno zaraźliwy nowy wariant koronawirusa, omikron, rozprzestrzenia się w Niemczech jak dotąd wolniej niż w innych krajach. – To także skutek jasnych, daleko idących środków, które wprowadziliśmy – powiedział. Ostrzegł jednak, że liczba nowych zakażeń będzie dalej rosnąć. I wskazał na najnowsze dane Instytutu Roberta Kocha, według których w ciągu minionej doby odnotowano ponad 80 tysięcy nowych infekcji koronawirusem, najwięcej od początku pandemii.

Protest AfD

Temat walki z pandemią koronawirusa wprawdzie zdominował pierwszą godzinę pytań poselskich do nowego kanclerza Niemiec, ale poruszono także kilka innych spraw. Scholz potwierdził sprzeciw rządu wobec wykorzystania energii jądrowej, jako rozwiązanie szkodliwe dla środowiska i nierozsądne z gospodarczego punktu widzenia.

Protest posłów AfD przeciwko obostrzeniom pandemicznym na sali plenarnej Bundestagu

Wyraził także zaniepokojenie koncentracją rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą. – To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie – powiedział. Za pozytywne uznał to, że znów wykorzystuje się liczne „kanały rozmów” z Rosją, jak Rada NATO-Rosja, która obradowała w środę. Scholz zarzucił Rosji, że poprzez aneksję Krymu w 2014 roku naruszyła stałą zasadę, iż „nie będzie już przesuwania granicy w Europie”. Jak podkreślił, należy powrócić do przestrzegania tej podstawowej zasady.

Pierwszą godzinę pytań poselskich rozpoczął incydent wywołany przez posłów prawicowo-populistycznej AfD. Gdy kanclerz zabrał głos, posłowie tej partii na Sali plenarnej i trybunach dla gości unieśli plansze z napisem „Wolność zamiast rozłamu”, protestując przeciwko obostrzeniom pandemicznym, wprowadzonym także w Bundestagu. Zgodnie z podjęta w środę uchwałą, w parlamencie Niemiec obowiązywać ma tzw. zasada 2G-plus. Na sale plenarną mogą wejść posłowie, którzy są w pełni zaszczepieni na koronawirusa albo są ozdrowieńcami i dodatkowo mają negatywny wynik testu. Z obowiązku testowania się zwolnieni są ci, którzy otrzymali trzecią, przypominającą dawkę szczepionki na COVID-19. Posłowie niezaszczepieni i nie będący ozdrowieńcami mogą śledzić obrady tylko z trybuny dla odwiedzających, ale i w tym przypadku muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa.

