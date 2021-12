Niemcy: Zaostrzenie restrykcji pandemicznych

Czołowi przedstawiciele władz federalnych i landowych postanowili wprowadzić daleko idące ograniczenia w całych Niemczech jako odpowiedź na stale rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem.

Znaczenie szczepień przypominających

Jak poinformowała kanclerz Angela Merkel po dzisiejszej (02.12.2021) Konferencji Premierów Krajów Związkowych (MPK), do placówek handlowych prawo wstępu będą mieli tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy. Wyjątkiem od tej reguły są tylko sklepy oferujące artykuły codziennego użytku, takie jak supermarkety, apteki, drogerie.

Czwarta fala pandemii musi zostać przełamana, oświadczyła Angela Merkel. Podkreśliła przy tym znaczenie akcji szczepień przypominających, ponieważ nawet przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19 nie chroni całkowicie przed zarażeniem się koronawirusem i status osób w pełni zaszczepionych z biegiem czasu będzie musiał ulec zmianie.

Także na płaszczyźnie UE obecnie prowadzi się dyskusje, że po upływie 9 miesięcy druga dawka szczepionki traci ważność i dlatego szczepionki przypominające mają tak duże znaczenie.

Niemcy zaostrzają przepisy pandemiczne

30 milionów dawek

Desygnowany na kanclerza Olaf Scholz ponownie wezwał mieszkańców Niemiec do zaszczepienia się. Do Bożego Narodzenia do ich dyspozycji będzie 30 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, co – jak podkreślił – stanowi duże wyzwanie logistyczne i jest nadzwyczaj ambitnym celem. Uda się go zrealizować tylko wtedy, gdy wszystko przebiegnie zgodnie z przyjętym planem.

W myśl decyzji Konferencji Premierów Krajów Związkowych, w szkołach zostanie wprowadzony powszechny obowiązek noszenia masek ochronnych, a na terenach, gdzie wskaźnik osób nowo zarażonych koronawirusem na sto tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia przekroczy 350, zostaną zamknięte kluby i dyskoteki.

We wtorek (30.11.2021) władze federalne i landowe zgodziły się na konieczność ponownego zaostrzenia ograniczeń w ramach walki z pandemią. Teraz 16 premierów niemieckich landów, ustępująca kanclerz Merkel i desygnowany na jej stanowisko Olaf Scholz podjęli decyzje mające na celu zmniejszyć liczbę osób zakażonych koronawirusem i przełamanie czwartej fali pandemii.

Przed posiedzeniem MPK wielu premierów landów domagało się wprowadzenia uregulowań obowiązujących w tej samej formie na terenie całego kraju. Premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer powiedziała, że pandemia ostro dotknęła całe Niemcy i dlatego „tak ważne jest wspólne dołożenie starań o to, aby w akcie narodowej solidarności, obniżyć liczbę osób zakażonych koronawirusem i odciążyć cały system ochrony zdrowia”.

Wyraźnie zredukowana liczba kontaktów

Ograniczone mają zostać również kontakty między osobami zaszczepionymi i ozdrowieńcami: do 50 w pomieszczeniach i 200 na zewnątrz. Środki przyjęte przez kraje związkowe są standardami minimalnymi; kraje związkowe mogą je również zaostrzyć – powiedziała Angela Merkel.

Osoby niezaszczepione powinny jak najbardziej ograniczyć swoje spotkania z innymi, żeby nikogo nie zarazić. Zgodnie z decyzją, prywatne zgromadzenia w pomieszczeniach publicznych lub prywatnych, w których uczestniczą osoby nieszczepione i te, które nie przeszły infekcji, mają być ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie dwóch osób z innego gospodarstwa domowego. Dzieci do 14 roku życia są wykluczone.

Znaczne zmniejszenie liczby widzów dotyczy również ponadregionalnych imprez sportowych, kulturalnych i podobnych dużych wydarzeń. W przyszłości można wykorzystać maksymalnie od 30 do 50 procent miejsc siedzących. W pomieszczeniach zamkniętych może przebywać maksymalnie 5 000 osób, a na zewnątrz maksymalnie 15 000.

Także i w tym roku zakazano strzelania z fajerwerków w Sylwestra. Ogłosił to premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest, po konsultacjach między rządem federalnym a rządami krajów związkowych.

Centrum szczepień w Duesseldorfie

Zasada 2G niemal wszędzie

Niemiecki Związek Handlu Detalicznego (HDE) obawia się, że wprowadzenie powszechnie obowiązującej zasady 2G zmniejszy jego obroty do 50 procent. W wywiadzie dla gazet wydawanych przez grupę medialną Funke prezes HDE Stefan Genth powiedział, że „dla właścicieli wielu sklepów może to okazać się nie do wytrzymania, ponieważ i tak już ponieśli duże straty wskutek lockdownu”.

Tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli najprawdopodobniej brać udział także w imprezach kulturalnych i wstępować do siłowni i podobnych placówek. W ich przypadku rozważa się rozszerzenie zasady 2G o obowiązek przedstawienia aktualnego, negatywnego testu na koronawirusa.

Restauracje pozostaną na razie dalej otwarte, ale także rozważa się ich zamknięcie tam, gdzie wskaźniki incydencji przekroczą określony poziom. Liczba uczestników masowych imprez sportowych i innych zostanie silna ograniczona. Dotyczy to zwłaszcza liczby kibiców na stadionach piłkarskich.

Merkel: obowiązek szczepień konieczny

Angela Merkel opowiedziała się za wprowadzeniem w Niemczech powszechnego obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak powiedziała, głosowałaby za, gdyby w chwili głosowania była jeszcze posłem do Bundestagu.

Angela Merkel podkreśliła, że pomimo kampanii na rzecz szczepień, wiele osób tego nie zrobiło. Wszyscy odpowiedzialni za kampanię zaś mieli nadzieję, że dobrowolność decyzji o szczepieniu zostanie lepiej przyjęta. Jej następca, Olaf Scholz, już wcześniej zapowiedział, że powszechny obowiązek szczepień będzie przedmiotem głosowania w Bundestagu bez dyscypliny klubowej.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Smutny bilans Na cmentarzu w Bonn mężczyzna opłakuje swoją zmarłą żonę. Jest ona jedną z ponad 100 000 osób, które zmarły w Niemczech w związku z koronawirusem. W ostatnim czasie częstotliwość dziennych zgonów z powodu COVID-19 ponownie gwałtownie wzrosła. Podczas gdy 1 października było ich 66, od 21 listopada RKI odnotowuje średnio ponad 200 zgonów w ciągu siedmiu dni.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Ostatnie ostrzeżenie Trumny przed piecem w krematorium. Pewien zakład pogrzebowy napisał kredą na pokrywie trumny napis "korona" jako ostrzeżenie dla pracowników. Z powodu pandemii nadal umierają głównie nieszczepione osoby starsze. Ale rośnie też liczba infekcji wśród zaszczepionych.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Opieka nad seniorami… Pielęgniarka geriatryczna bada pensjonariusza domu seniora pod Berlinem. W ostatnich tygodniach w domach opieki pojawiło się kilka ognisk koronawirusa, które spowodowały zgony mieszkańców. Stąd debata na temat obowiązkowych szczepień w zawodach związanych z opieką zdrowotną jest w pełnym rozkwicie. Włochy, Francja i Grecja już je wprowadziły, Austria planuje wkrótce pójść w ich ślady.

Niemcy: w uścisku czwartej fali …i najmłodszymi. Ekspresowe testy w przedszkolach i szkołach to dla dzieci już codzienność. Żadna inna grupa ludności nie jest tak regularnie badana pod kątem koronawirusa. A jednak zachorowalność wśród dzieci w wieku od pięciu do czternastu lat jest nawet trzykrotnie wyższa niż w przypadku wszystkich Niemców. Europejska Agencja Leków chce pod koniec tygodnia podjąć decyzję ws. szczepionek dla dzieci.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Przepełnione OIOMy Lekarz opiekuje się pacjentem z wirusem COVID-19 na oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Lipsku. Liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 jest nadal poniżej szczytowych wartości z grudnia ubiegłego roku. Pracownicy szpitala jednak biją na alarm. W kraju związkowym Saksonia niektóre szpitale znajdują się na granicy wprowadzenia triażu: nie mogą leczyć wszystkich pacjentów.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Dłuższa hospitalizacja Na oddziale intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Dreźnie siedzi pacjentka z koronawirusem, która jest podłączona do kroplówek i tlenu. Wskaźnik hospitalizacji jest kontrowersyjny jako punkt odniesienia. Wskazuje bowiem infekcje z opóźnieniem. Ponadto, wielu pacjentów COVID jest młodszych niż w poprzednich falach. Ich intensywne leczenie trwa dłużej, a łóżka nie są tak szybko ponownie wolne.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Wirus jedzie z nami Podróżni przepychają się na dworcu głównym w Hamburgu. Od ubiegłego tygodnia w pociągach, tramwajach i autobusach obowiązuje zasada 3G, czyli mogą z nich korzystać tylko osoby zaszczepione, wyleczone lub przebadane. Ale kontrolować można to tylko losowo. W każdym przypadku obowiązek noszenia maski jednak pozostaje w mocy. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna w wysokości do 150 euro.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Mój dom to moje biuro Ci, którzy niekoniecznie muszą dojeżdżać do pracy, powinni zatem pozostać w domu. Dopiero pod koniec czerwca wygasł obowiązek pracy w trybie home office, ale teraz powraca. W obliczu stale rosnącej liczby przypadków, priorytetem jest ograniczenie kontaktów. W miarę możliwości praca jest więc ponownie przenoszona do domu; na biurko lub – jak tutaj – na kanapę.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Pierniczki albo lockdown W wielu miejscach w Niemczech jarmarki bożonarodzeniowe są otwierane, choć często z surowymi zasadami dostępu i ograniczoną liczbą odwiedzających, jak tutaj we Fryburgu. W ekstremalnych przypadkach są odwoływane, np. Bawaria odwołała wszystkie jarmarki bożonarodzeniowe. Obowiązuje tam nawet przepis, że gminy, gdzie liczba zachorowań w ciągu siedmiu dni przekracza 1000, muszą wprowadzić lockdown.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Szyba w dół, strzykawka w ruch! Ponieważ liczba szczepień spada, rząd federalny chce teraz w większym stopniu polegać na ofertach szczepień, takich jak szczepienia w punktach drive-in lub mobilne zespoły szczepiące. Również trzecie szczepienie ma być przyspieszone, aby ludność Niemiec „uodpornić na zimę”, jak powiedział przyszły kanclerz Olaf Scholz.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Nie luzujmy! W obliczu rosnącej liczby infekcji wśród zaszczepionych i malejącej po sześciu miesiącach ochrony poszczepiennej, wydaje się to również pilnie potrzebne. W przeciwnym razie pomoże tylko jedno: konsekwentne testowanie! Tylko przez jeden miesiąc, od 11 października do 11 listopada, badania obywateli były płatne; teraz są znowu bezpłatne; niezależnie od tego, czy ktoś był szczepiony czy nie.



Przyspieszenia akcji szczepień

Władze federalne i landowe chcą znacząco przyspieszyć akcje masowych szczepień ludności. Do Bożego Narodzenia pierwszą lub drugą dawkę szczepionki, jak również szczepionkę przypominającą ma otrzymać 30 mln obywateli. Wśród nich znajdą się przedstawiciele określonych grup zawodowych, przede wszystkim aptekarze i lekarze dentyści.

Aby uchronić przed zarażeniem ludzi starszych i chorych, personel lekarski i opiekuńczy w klinikach i domach opieki powinien zostać poddany obowiązkowemu szczepieniu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższym czasie. W lutym lub marcu przyszłego roku w Niemczech może zostać wprowadzony obowiązek szczepień, ale ta sprawa nadal budzi silne kontrowersje.

Instytut Roberta Kocha (RKI) podał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech odnotowano 73209 nowych przypadków zarażenia się koronawirusem. Siedmiodniowy wskaźnik incydencji ponownie nieco się obniżył i wynosi obecnie 439,2. Na koronawirusa w całym kraju zmarło 388 kolejnych osób.

Powyższe dane mogą być niedokładne. Przewodnicząca Federalnego Związku Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia Ute Teichert bowiem ostrzegła, że przeciążone urzędy zdrowia publicznego w niektórych przypadkach nie tylko przestały monitorować osoby, które miały kontakt z zakażonymi, ale także nie nadążają ze zgłaszaniem nowych danych liczbowych do RKI.

(dpa, afp, rtr, epd, ard/jak)

