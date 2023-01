Scholz, Olaf

Niedobór pracowników. Scholz chce ograniczyć wcześniejsze emerytury

Kanclerz Olaf Scholz chce doprowadzić do tego, by mniej osób w Niemczech przechodziło na wcześniejszą emeryturę. Do 2035 roku w Niemczech będzie prawdopodobnie brakować siedmiu milionów wykwalifikowanych pracowników.