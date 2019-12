Orędzie noworoczne Angeli Merkel. "Testament polityczny"

"Lata 20 mogą być dobrymi latami" – mówi kanclerz Angela Merkel w orędziu noworocznym, które zostanie wyemitowane dziś, w sylwestrowy wieczór (31.12.2019. o 19:20 na kanale ZDF).

"Zaskoczmy siebie jeszcze raz tym, co potrafimy. Zmiany na lepsze są możliwe, jeśli otwarcie i zdecydowanie podejdziemy do tego, co nowe”. Tym apelem 65-letnia kanclerz kieruje Niemców w nowy rok i nowe dziesięciolecie.

Telewizyjne wystąpienia kanclerz Merkel – pominąwszy orędzie noworoczne – należą w Niemczech do rzadkości. Merkel nigdy jeszcze nie wygłosiła w telewizji przemówienia z jakiejś specjalnej okazji. Orędzie noworoczne nadawane jest w najlepszym czasie antenowym i osiąga bardzo dużą oglądalność.

Tegoroczne orędzie Angeli Merkel jest jej piętnastym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie jej przedostatnim. Następne wybory do Bundestagu odbędą się w 2021 roku, ale już bez Merkel. W jej obecnym orędziu chodzi zatem także o jej testament polityczny.

Typowa Merkel

Angela Merkel rozpoczęła swoje kanclerstwo w 2005 roku jako reformatorka i stale podkreślała, jak ważne jest przygotowanie kraju i jej partii – CDU – na przyszłość. W jej wystąpieniu ponownie znalazły się podobieństwa do pierwszych lat sprawowania rządów. Niemcy, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują "odwagi do nowego myślenia" i "siły do opuszczenia utartych dróg" albo "zdecydowania, by działać szybciej" – podkreśla. Nie stanowią tego oglądanie się w przeszłość i spoczywanie na laurach – także to jest typowe dla Merkel.

Kanclerz wymienia trzy aktualne wyzwania: digitalizację życia zawodowego, zwalczanie przyczyn uchodźstwa z sąsiadującej z kontynentem europejskim Afryki, ale przede wszystkim – zmianę klimatu. Ponieważ ta została spowodowana przez ludzi, "musimy uczynić wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby uporać się z tym wyzwaniem dla całej ludzkości" – przestrzega w orędziu.

Urząd kanclerski w Berlinie - stąd Angela Merkel przesyła noworoczne orędzie

Punkt ciężkości – ochrona klimatu

Niedawno uchwalony pakiet klimatyczny między rządem federalnym i władzami krajów związkowych Angela Merkel opisuje jako dobrą podstawę, na której można się oprzeć. Zdaje sobie jednak sprawę, że przyjęte działania "mogą napawać jednych niepokojem, że okażą się ponad ich siły, a innym mogą wydawać się daleko niewystarczające". Niemcy jednak mogą oprzeć się na tym, "dzięki czemu zawsze byliśmy silni": na ideach, duchu wynalazczości, pracowitości i wytrwałości. Pani kanclerz podkreśla, że ona sama, jako głowa państwa, zaangażuje wszystkie swoje siły, aby Niemcy wniosły wkład w poradzenie sobie ze zmianą klimatu pod względem "ekologicznym, ekonomicznym i socjalnym". W ten sposób Angela Merkel wysyła sygnał także pod adresem innych partii, aby podeszły do ochrony klimatu rozważnie, a nie jednostronnie.

Busolą na następne dziesięciolecie muszą być wartości zapisane w Ustawie Zasadniczej i reguły socjalnej gospodarki rynkowej. Także w epoce cyfrowej obowiązuje zasada, że "technika służy ludziom", nie zaś odwrotnie.

"Co nas łączy"

Przy tym wszystkim mamy "dobre powody, aby zachować optymizm". Angela Merkel przypomina zjednoczenie Niemiec, którego rocznicę w 2020 roku obchodzić będziemy już po raz trzydziesty. W ubiegłym roku w Niemczech odbyła się intensywna debata na temat politycznych, gospodarczych i społecznych skutków zjednoczenia kraju. Osiągnęliśmy "coś wspaniałego", mówi kanclerz, ale trzeba zrobić jeszcze dużo więcej "niż myśleliśmy 30 lat temu". Ważne jest, aby postawić na wspólnotę, na to wszystko "co nas łączy", podkreśla.

Na polaryzację polityczną w Niemczech i jej skutki, Angela Merkel zwraca uwagę w kolejnym punkcie orędzia. Politykom zawodowym i tym, którzy pełnią swój urząd honorowo, obiecała ochronę "przed nienawiścią, wrogością, przemocą, rasizmem i antysemityzmem". Jest to "zadaniem państwa", a rząd federalny czuje się do tego "szczególnie zobowiązany", stwierdza.

Rok 2020 będzie także rokiem Europy

Pod koniec Merkel wspomina o zadaniach związanych z niemiecką prezydencją w UE w 2020 roku, a także o szczycie z Chinami i spotkaniu z państwami afrykańskimi. Podkreśla, jak ważna jest Unia Europejska w geostrategicznym sporze na temat "wartości oraz interesów". Szczególne podziękowania kanclerz kieruje w przesłaniu pod adresem tych wszystkich, którzy "pełnią służbą z dala od ojczyzny" – żołnierzy, policjantów i cywilnych wolontariuszy. Wszystkim obywatelom Niemiec życzy "zdrowego, szczęśliwego i błogosławionego nowego roku 2020".

