Czy Angela Merkel pobije rekord?

W przedświąteczną niedzielę (22.12.2019) Angela Merkel (CDU) w długości sprawowania urzędu kanclerskiego zrównała się z Konradem Adenauerem. 65-letnia szefowa państwa stoi na jego czele już 5143 dni. Dokładnie tyle samo na stanowisku utrzymał się pierwszy powojenny kanclerz RFN – od 15. września 1949 do 15. października 1963 roku. Angela Merkel z kolei objęła urząd 22. listopada 2005 roku.

Obejrzyj wideo 02:26 Udostępnij Angela Merkel. Wyjątkowa biografia wyjątkowej kobiety Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2uKUK Angela Merkel. Wyjątkowa biografia wyjątkowej kobiety

Rekordzistą jednak jest Helmut Kohl (CDU). „Kanclerz jedności Niemiec” rządził dokładnie 5869 dni, od 1. października 1982 do 26. października 1998. Helmut Kohl raczej nie zostanie jednak zdetronizowany. By mu dorównać, Angela Merkel musiałaby bowiem pozostać na stanowisku jeszcze 726 dni, czyli do 17. grudnia 2021. Wydaje się to mało prawdopodobne. Pani kanclerz bowiem jasno zapowiedziała jesienią ubiegłego roku, że obecna czwarta kadencja, jest jej ostatnią. Zapewniła, że podczas wyborów w roku 2021 nie wystąpi w roli kandydatki na szefową państwa. Nie zamierza też już nigdy startować w wyścigu do Bundestagu.

Kolejne wybory parlamentarne powinny odbyć się najpóźniej do 24. października 2021 roku. Rekord Helmuta Kohla może zostać pobity przez Angelę Merkel tylko wtedy, jeśli po wspomnianych wyborach musiałaby pozostać na czele państwa na czas przeciągających się rozmów koalicyjnych i tworzenia nowego rządu.

dpa / jak