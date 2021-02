Niemcy-USA. Miliony za rezygnację z sankcji na Nord Stream 2

Minister finansów Niemiec Olaf Scholz miał w ubiegłym roku złożyć władzom USA propozycję umowy wartej nawet miliard euro, która miała odwieść Waszyngton od planów nałożenia sankcji na firmy zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2.

Z dokumentów, do których dotarła niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe, wynika, że 7 sierpnia 2020 roku Olaf Scholz zaproponował swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi Stevenowi Mnuchinowi dofinansowanie kwotą do miliarda euro importu do Niemiec amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego.

Scholz pisał o tym w liście adresowanym do Mnuchina. W zamian rząd USA miał zrezygnować z sankcji wobec Nord Stream 2. Ministerstwo Finansów w Berlinie nie chciało komentować sprawy.

Szef Deutsche Umwelthilfe Sascha Mueller-Kraenner nazwał propozycję skandalem i „brudnym dealem” na koszt innych. Z listu w języku angielskim, którym dysponuje niemiecka agencja prasowa dpa, wynika, że rząd Niemiec gotowy był, we współpracy ze stroną amerykańską, dofinansować rozbudowę terminali LNG w Wilhelmshaven i Brunsbuettel.

Zaniepokojenie w Berlinie

List wskazuje też, że w Berlinie panowało duże zaniepokojenie z powodu groźby nałożenia sankcji na Nord Stream 2. Dlatego Niemcy oczekiwały, że USA umożliwią dokończenie budowy i uruchomienia gazociągu oraz wycofają już obowiązujące sankcje. W zamian za to rząd w Berlinie gotowy był importować skroplony gaz ziemny z USA.

Minister Olaf Scholz

Sam minsiter finansów nie chciał komentować listu. Ze źródeł zbliżonych do rządu udało się jedynie dowiedzieć, że „rząd federalny pozostaje w kontakcie z rządem USA w sprawie amerykańskich sankcji i groźby sankcji wobec Nord Stream 2”, a rozmowy w tej sprawie pozostają niejawne.

Postępowanie niemieckiego ministra ostro skrytykowała opozycja. – To całkowicie nieakceptowalne, że Olaf Scholz usiłuje sowicie płacić pieniędzmi podatnika za amerykański gaz łupkowy i jednocześnie wykupić Nord Stream 2 z amerykańskich sankcji – napisał Sven-Christian Kindler z partii Zielonych. Przedstawiciel Lewicy Sevim Dagdelen powiedział, że propozycja niemieckiego ministra jest karygodna. – Z bezczelnymi szantażystami nie wchodzi się w brudne tajne umowy, nawet jeśli siedzą w Białym Domu czy amerykańskim Senacie – ocenił.

Organizacja Deutsche Umwelthilfe, jak i inni działacze ekologiczni, od dawna sprzeciwiają się zarówno budowie Nord Stream 2 jak i budowie terminali LNG.

(DPA/szym)

