Nord Stream 2. USA gotowe do zniesienia sankcji?

Według dziennikarzy "Handelsblattu" Waszyngton oczekuje od Berlina propozycji kompromisu. "Niemcy muszą położyć na stole pakiet rozwiązań", w przeciwnym razie nie uda się rozwiązać konfliktu - tymi słowami "Handelblatt" cytuje wysokiego rangą urzędnika USA.

Jednym z elementów kompromisu mogłoby być zastosowanie mechanizmu, który blokowałby przesyłanie gazu przez Nord Stream 2 w przypadku zmniejszenia dostaw przez Ukrainę. Waszyngton uważa też za konieczną renegocjację rosyjsko-ukraińskiej umowy gazowej.

Poproszony o komentarz rzecznik ambasady USA w Berlinie powiedział, że amerykańskie zastrzeżenia wobec budowy gazociągu są doskonale znane, ale USA gotowe są do rozmów, które mogłyby rozwiać "te czy inne wątpliwości".

Stany Zjednoczone nałożyły w czasie prezydentury Donalda Trumpa sankcje na przedsiębiorstwa uczestniczące w budowie nowego gazociągu. Sankcje popierają zarówno Demokraci, jak i Republikanie. W ich opinii Niemcy i Europa zbyt uzależniają się do rosyjskiego gazu. Przeciwnicy Nord Stream 2, który omija Ukrainę, podkreślają, że może on ułatwić szantażowanie Kijowa. Moskwa w przeszłości stosowała ograniczenia w dostawie gazu jako środek nacisku na Ukrainę. Możliwości szantażu były jednak ograniczone, ponieważ gazociągiem przez Ukrainę dostarczany był także gaz do Niemiec.

Polska i kraje bałtyckie od wielu lat sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2. Ostatnio do grona przeciwników projektu dołączyła Francja.

Niemiecki rząd obstaje przy budowie gazociągu, uzasadniając to względami ekonomicznymi. Nord Stream 2 gotowy jest w ponad 90 procentach.

