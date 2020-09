Niemcy: Pomysł kaucji za opakowania na wynos. „Dosyć śmiecenia!”

Publiczne parki w Niemczech niezwykle zyskały na popularności podczas pandemii. Są miejscem spotkań i pikników, a tym zwykle towarzyszy wspólny posiłek. Wiele osób sięga po najprostsze rozwiązanie i przynosi pizzę w kartonach. Te potem lądują w pobliskim koszu na śmieci, skutecznie go zapychając. Stąd, nierzadkim widokiem są góry opakowań po jedzeniu na wynos, piętrzące się na śmietnikach i wokół nich.

Sprzątanie za miliony

Lokalne władze coraz częściej biją na alarm, ponieważ za sprzątanie takich miejsc oraz usuwanie opakowań i plastikowych śmieci muszą każdego roku płacić miliony euro. Jednym z pomysłów, by temu zaradzić, jest wprowadzenie zastawu za opakowania na wynos.

Minister środowiska Svenja Schulze (SPD)

Według ratusza w Norymberdze, „zalew kartonami po pizzy stał się symbolem wzrostu zaśmiecenia w czasach korony”. Na tamtejszych miejskich terenach zielonych pandemia odcisnęła wyraźne piętno w tym zakresie; zanotowano znaczny wzrost ilości wyrzucanych opakowań, w tym przede wszystkim – po pizzy oraz napojach. Podobne skargi słychać z innych miast, między innymi Hamburga oraz Magdeburga.

Przeprowadzone w całym kraju badania wykazały, że opakowania i plastik stanowią przynajmniej połowę wszystkich śmieci w przestrzeni publicznej, z czego ogromną część stanowią odpady po jedzeniu na wynos. Ich rozkład często trwa kilkadziesiąt lat, dlatego są szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Minister środowiska Svenja Schulze (SPD) niedawno poinformowała więc o zamiarach obciążenia jednostek odpowiedzialnych za dystrybucję tych opakowań większymi opłatami za zbieranie oraz recykling takich odpadów. Pomysł ten już pochwaliły Związek Niemieckich Miast i Gmin (DStGB) oraz Związek Miast Niemieckich (Deutscher Städtetag). Zdaniem minister, taki podział kosztów jednak nie wystarczy. Również zastąpienie opakowań plastikowych papierowymi to wciąż za mało. – Alternatywą muszą być opakowania wielorazowego użytku. – uważa Svenja Schulze. Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe (DUH) domaga się konkretnych kwot ilościowych.

Kampus Uniwersytetu Północnej Karoliny: kontener tylko na zużyte pudełka po pizzy, które potem są przetwarzane na kompost

Kaucja: za i przeciw

Na poziomie władz lokalnych coraz głośniejszy staje się postulat wprowadzenia kaucji za kartony do pizzy oraz inne opakowania do jedzenia na wynos. Ratusz w Norymberdze podkreśla, że znacznie przyczyniłoby się to do utrzymania czystości w miejscach publicznych. – We wszystkich miastach i gminach powinny obowiązywać te same uregulowania – twierdzi burmistrz Norymbergi Christian Vogel (SPD). Zmiana ustawy o opakowaniach oraz rozszerzenie obowiązku płacenia kaucji na butelki leżałyby w gestii rządu federalnego.

Z punktu widzenia Ministerstwa Środowiska, obowiązkowy zastaw za kartony do pizzy i inne takie opakowania jednak nie ma sensu. Szczególnie w czasach pandemii często duże zanieczyszczenie pojemników stanowiłoby przeszkodę higieniczną.

Podobnego zdania jest członek niemieckiej kadry narodowej pizzermanów (Deutsche Pizza-Nationalmannschaft). Antonio Furnari podkreśla również, że niezbyt apetyczne byłyby ślady użytkowania na kartonowym pudełku. Ponadto, jego zdaniem, takie rozwiązanie spowodowałoby spadek liczby klientów. – Usługa jedzenia na wynos lub jego dostarczania opiera się na wygodzie. Idea opakowania wielokrotnego użytku jest wprawdzie ciekawa, ale trudna do zrealizowania. Trzeba by wówczas zastosować inny materiał. Karton ma krótką żywotność i mięknie pod wpływem gorąca. I co mieliby zrobić ze zużytymi kartonami sami restauratorzy? – pyta pizzerman.

Na targach opakowań w Norymberdze FachPack (wrzesień 2019) zaprezentowano "Pizzabow" - opakowanie wielokrotnego użytku do dostarczania pizzy z kartonową wkładką

Ministerstwo Środowiska, jak wyjaśnił jego rzecznik, nie może wydać obowiązujących zaleceń co do sposobu produkcji "właściwego" opakowania do pizzy. Gdyby tak się stało, byłoby to sprzeczne z prawem unijnym jako posunięcie ograniczające kompetencje innych państw członkowskich UE. Z drugiej strony branża pizzerska z zainteresowaniem śledzi propozycje podnoszące zalety ekologiczne jej sztandarowego wyrobu, mimo zastrzeżeń co do obowiązku płacenia kaucji za opakowanie pizzy, powiedział Furmani. Na przykład pewna firma specjalizująca się w produkcji papierowych serwetek opracowała niedawno w pełni degradowalny biologicznie karton do pizzy, ale materiał użyty do jego produkcji jest za drogi dla branży gastronomicznej. "Ale gdy jego cena będzie odpowiednia, chętnie będziemy posługiwać się takimi opakowaniami", podkreślił Antonio Furmani.

