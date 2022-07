Niemcy. Pełnomocnik rządu krytykuje Melnyka za słowa o Banderze

Pełnomocnik niemieckiego rządu ds. antysemityzmu Felix Klein skrytykował wypowiedzi ambasadora Ukrainy Andrija Melnyka o byłym przywódcy nacjonalistów Stepanie Banderze. Jak stwierdził, są one „problematyczne”, „zasilają rosyjską narrację” o wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i wywołują „podziały i niezrozumienie” wśród państw przyjaznych Ukrainie – powiedział Felix Klein gazetom grupy medialnej Funke.

Melnyk o Banderze: „bojownik o wolność”

Klein określił Banderę jako „niezwykle kontrowersyjną osobowość”.

Pełnomocnik niemieckiego rządu ds. antysemityzmu Felix Klein

Z kolei ambasador Melnyk w jednym z wywiadów nazwał przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) „bojownikiem o wolność” i zaprzeczył jego odpowiedzialności za masakry Żydów i Polaków w czasie II wojny światowej. „Nie wydał żadnego rozkazu eksterminacji Żydów” – powiedział Melnyk. Ambasador Ukrainy w Niemczech stwierdził, że nie ma dowodów na to, że „oddziały Bandery zamordowały setki tysięcy Żydów”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie zdystansowało się od wypowiedzi swojego ambasadora w Berlinie. „Opinia, którą ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk wyraził w wywiadzie z niemieckim dziennikarzem, jest jego własną i nie odzwierciedla stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy” – oświadczono.

Kontrowersyjna postać

Stepan Bandera to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Ukrainy. Dla wielu w Ukrainie do dziś pozostaje bohaterem narodowym. W czasie II wojny światowej walczył przeciwko władzy sowieckiej, ale historycy oskarżają go o współpracę z nazistami.

Bandera odsiedział później kilka lat w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, po tym jak zwrócił się przeciwko nazistom i proklamował niepodległe państwo ukraińskie. W 1959 roku Bandera został wytropiony i zamordowany w Monachium przez agentów radzieckich służb specjalnych KGB.

Niemiecki pełnomocnik ds. antysemityzmu zaapelował do władz Ukrainy, aby starały się o szybkie przyjęcie do Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (IHRA). Ta międzyrządowa organizacja zajmuje się badaniem i upamiętnianiem Holokaustu. IHRA jest „odpowiednim forum, na którym kwestie poruszone przez pana Melnyka mogą być dyskutowane w międzynarodowym gronie w zróżnicowany sposób” – powiedział Felix Klein. Ubolewał, że Kijów jak dotąd odrzucał członkostwo w IHRA.

(AFP/dom)