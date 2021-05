Niemcy: miliardowy program pomocy dla kultury

Rząd federalny zdecydował o utworzeniu specjalnego funduszu na wydarzenia kulturalne. Powinno to umożliwić wznowienie koncertów, przedstawień teatralnych, seansów kinowych i innych wydarzeń kulturalnych po przymusowej przerwie spowodowanej pandemią.

Planowany fundusz specjalny opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony pieniądze mają trafiać do organizatorów, którzy mogą pozwolić na wejście tylko ograniczonej liczbie widzów ze względu na obostrzenia pandemiczne. Z powodu tego ograniczenia wiele wydarzeń kulturalnych byłoby faktycznie nieopłacalnych, takich jak koncerty, przedstawienia teatralne i seanse kinowe. W związku z tym rząd subsydiuje sprzedane bilety do 100 procent, dodatkowo oprócz przychodów ze sprzedaży, ale przy maksymalnej kwocie finansowania w wysokości 100.000 euro na wydarzenie. Pomoc ma być wypłacana od 1 lipca na imprezy do 500 uczestników i od 1 sierpnia na imprezy do 2000 uczestników. Do końca roku przeznaczono na to łącznie 1,9 miliarda euro.

Minister finansów Olaf Scholz chce dodać kulturze odwagi

Zabezpieczenie przed odwołaniem dużych wydarzeń

Drugi filar funduszu obejmuje zabezpieczenie przed odwołaniem dużych wydarzeń z ponad 2000 uczestników. Ma to na celu zmniejszenie związanego z pandemią ryzyka finansowego dla organizatorów imprez, które już zostały zaplanowane. Chodzi o duże festiwale kulturalne i trasy koncertowe, z których każda poprzedzona jest długą fazą planowania. Fundusz powinien pokryć do 80 procent kosztów odwołania; maksymalnie osiem milionów euro na wydarzenie. Do przyszłego roku przeznaczono na to łącznie 600 milionów euro.

– Chcemy dodać kulturze odwagi – powiedział w Berlinie federalny minister finansów Olaf Scholz. Jak dodał, prawie żadna branża nie została dotknięta pandemią bardziej niż kultura. – Takie zabezpieczenie więc powinno pomóc „dosłownie przywrócić do życia zróżnicowany krajobraz kulturalny” w Niemczech – podkreślił polityk SPD. – Dzięki temu przedstawienia teatralne, koncerty, odczyty i projekcje kinowe będą mogły się wkrótce ponownie odbyć.

Za pośrednictwem programu pomocowego „Neustart Kultur” („Nowy start kultury”) rząd federalny przekazał już dwa miliardy euro pomocy koronakryzysowej dla sektora kultury. Dzięki tak zwanej pomocy pomostowej III wspierane są również osoby samozatrudnione.

Federalna pełnomocnik ds. kultury (w Niemczech nie ma federalnego ministerstwa kultury) Monika Gruetters podkreśliła, że specjalny fundusz to już trzeci koronakryzysowy pakiet pomocy dla branży kulturalnej. – Rewitalizacja życia kulturalnego zasługuje na taki sam wysiłek, jaki podejmuje się także w innych branżach – zaznaczyła polityk CDU. – Tęsknota za czerpaniem przyjemności z kultury jest ogromna; wśród widzów, ale przede wszystkim wśród artystów i ludzi kreatywnych, którzy w końcu chcą móc znowu pracować.

Dla organizatorów to „sygnały zachęty”. – Organizatorzy kultury chcą po prostu zacząć od nowa i są trochę odważniejsi, gdy wiedzą, że otrzymają rekompensatę – powiedziała Monika Gruetters.

Federalna pełnomocnik ds. kultury Monika Gruetters

Wdrożenie w gestii krajów związkowych

Fundusz specjalny jest tworzony przez rząd federalny i realizowany operacyjnie przez kraje związkowe. Za rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków odpowiedzialne są władze kulturalne landów. Powinna jednak powstać wspólna platforma, za pośrednictwem której będzie można rejestrować wydarzenia. Planowane jest również utworzenie telefonicznej infolinii dla krajów związkowych.

Sektor kultury z zadowoleniem przyjął planowane wsparcie. Publiczność i twórcy zgadzają się, że „drzwi do kultury muszą zostać otwarte jak najszybciej” – wyjaśnił dyrektor Niemieckiej Rady Kultury Olaf Zimmermann. Jak dodał, „dlatego intensywnie przygotowujemy się do dnia X, rządowy fundusz specjalny na wydarzenia kulturalne bardzo nam w tym pomoże”.

Inicjatywa #AlarmstufeRot wprawdzie z zadowoleniem przyjęła projekt, ale jednocześnie skrytykowała, że poza kulturą nadal nie uwzględniono dużej części branży rozrywkowej.

