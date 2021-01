Pomimo korony: Co rok 2021 przyniesie w kulturze?

250-te urodziny Ludwika van Beethovena zostaną nadrobione w czerwcu 2021 serią koncertów na otwartym powietrzu z udziałem publiczności w Bonn. Także dwa niemieckie zespoły chcą wykorzystać swoje jubileusze jako możliwość spotkania z fanami: „Die Fantastischen Vier” uczci swoje 30-lecie koncertem 11 czerwca, a zespół „Kraftwerk” obchodzący 50-lecie działalności wystąpi 12 czerwca. Następnego dnia w Bonn wystąpi także Robbie Williams.

Z powodu pandemii wiele imprez w ramach roku beethovenowskiego 2020 zostało przesuniętych. Dopiero w 2021 roku będzie można wysłuchać wersji 10. symfonii stworzonej przy użyciu sztucznej inteligencji.

Podzielone Berlinale

Zmieniono terminy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, który tradycyjnie rozpoczynał się w lutym. W marcu odbędą się pokazy online dla przedstawicieli branży filmowej, a publiczność będzie mogła obejrzeć filmy latem – w kinach oraz w otwartej przestrzeni.

W minionym roku festiwal Berlinale miał szczęście – zakończył się 1 marca, dokładnie w przeddzień wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w stolicy Niemiec. Tym samym był ostatnim dużym wydarzeniem w Europie przed ogłoszeniem światowej pandemii przez WHO.

Berlinale 2020, wręczenie nagród

Co z Bondem?

W kwietniu ma się wreszcie pojawić nowy film z Jamesem Bondem „Nie czas umierać”. Czy naprawdę trafi do kin - nie wiadomo. Otwarcie kin było w Niemczech przekładane już czterokrotnie. Premierę Bonda przekładano już zaś z innych powodów: najpierw z października 2019 na luty 2020, z powodu zmiany reżysera. Potem poprawiano scenariusz, co miało opóźnić premierę o kolejne cztery miesiące, a potem przyszła pandemia. Aktualny termin premiery to 2 kwietnia 2021.

Hollywoodzkie studio Warner Bros wpadło z powodu pandemii na nowe pomysły. Wraz z premierą kinową nowe filmy mają być oferowane jako streaming. „Nikt nie życzy sobie powrotu filmów na wielki ekran bardziej niż my”, powiedziała szefowa Warner Bros, Anna Sarnoff. „Wiemy, że nowe treści to sól kina, ale musimy liczyć się z tym, że większość kin w USA w 2021 roku nadal będzie pracować na ograniczonych obrotach”.

Targi książki, ale jak?

Niemieckie targi książki to więcej niż spotkania branżowe. Organizatorzy mają nadzieję na powrót w 2021 roku. Drugie co do wielkości na świecie, odbywające się zwykle w marcu targi książki w Lipsku, w tym roku zaplanowano na 27-30 maja. Wówczas Lipską Nagrodę Porozumienia Europejskiego otrzyma brytyjski eseista, pisarz i fotograf Johny Pitts za książkę „Afropean: Notes from Black Europe” opowiadającą o losie afrykańskich imigrantów. W roku 2020 nagrody nie przyznano z powodu pandemii.

Frankfurckie Targi Książki, największe na świecie targi branży księgarskiej, zaplanowano na 20-24 października.

Kłótnie w rodzinie królewskiej

Skandal związany z molestowaniem, niepokorny narybek i koronawirus w kręgu rodziny – brytyjska rodzina królewska ma za sobą trudny rok. Perspektywy na 2021 nie wyglądają bardziej różowo: 60-letni syn królowej, książę Andrzej, prawdopodobnie zamieszany w skandal wokół amerykańskiego finansisty Jeffrey'a Epsteina, stanie się uczestnikiem procesu wytoczonego towarzyszce Epsteina, Ghislaine Maxwell. Czy jej zeznania obciążą księcia Andrzeja?



Sen z oczu spędza królowej także 36-letni wnuk Harry. Wraz z żoną Meghan odseparowali się od dworu, wywołując tym poruszenie i spory wewnątrz rodziny królewskiej. Para chce być niezależna finansowo. Teraz Harry i Meghan wraz z synem Archie mieszkają w Kalifornii – a w rodzinie królewskiej nie ma jedności. Dużo zamieszania jest wokół planowanych na 21 kwietnia obchodów 95. urodzin królowej Elżbiety. 10 czerwca to setne urodziny jej męża księcia Filipa. Jednak nad uroczystościami wiszą ciężkie chmury światowej pandemii.

Książę Harry i Meghan Markle, zdjęcie z 2018 roku

1700 lat żydowskiego życia w Niemczech

2021 to rok niemiecko-żydowskiej pamięci. 1700 lat temu, 11 grudnia roku 321, powstał dokument, w którym po raz pierwszy wzmiankowana jest obecność Żydów w Kolonii. Tego dnia cesarz rzymski Konstantyn wydał edykt zezwalający na piastowanie przez Żydów urzędów publicznych. Dokument jest dowodem na to, że gminy żydowskie stanowiły ważny element europejskiej kultury już od późnego Antyku. W ramach festiwalu „1700 żydowskich obecności w Niemczech” planowane są liczne koncerty, wystawy i dyskusje poświęcone zarówno obecnemu życiu społeczności żydowskiej, jak i bolesnej historii.

1700 lat obecności Żydów w Niemczech (zdjęcie z synagogi w Bielefeld)

Europejskie stolice kultury

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, w 2021 roku tytuł europejskiej stolicy kultury noszą Timișoara w Rumunii, Elefsina w Grecji i Novi Sad – drugie co do wielkości miasto Serbii. Z powodu pandemii związane z tym imprezy Novi Sad przesunął na 2022, a Timișoara i Elefsina na 2023.

Karnawał w pandemii

„Alaaf” i „Helau” to tradycyjne okrzyki karnawałowych błaznów, które w tym roku będą dużo mniej słyszalne w niemieckich stolicach karnawału. W Kolonii nie odbędzie się trydycyjny pochód karnawałowy w Różany Poniedziałek. Zastąpi go miniatrurowy pochód lalek – łącznie z tradycyjną platformą z karykaturami polityków, z tańcami, muzyką i wielkim finałem z udziałem księcia, chłopa i panny czyli triumwiratu rządzącego miastem.

Motto okrojonych imprez karnawałowych w Duesseldorfie brzmi: „Świętujemy życie”.

