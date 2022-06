Niemcy i Ukraina. Scholz przyjął Stefanczuka

Berlińskie spotkanie potwierdził rzecznik niemieckiego rządu. Początkowo nie podano żadnych szczegółów na temat treści ich rozmowy. Wcześniej Rusłan Stefanczuk zapowiedział, że chce zaprosić Olafa Scholza do wygłoszenia przemówienia w parlamencie ukraińskim w Kijowie.

Już wczoraj (czwartek, 02.06.2022) na początku swojej wizyty w Niemczech, Rusłan Stefanczuk prowadził rozmowy polityczne. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu uczestniczył też jako gość w obradach Bundestagu.

Nieustająca potrzeba broni

W wywiadzie dla gazet wydawanych przez grupę medialną Funke Rusłan Stefanczuk ponownie wezwał Niemcy do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard i bojowych wozów piechoty Marder do walki z rosyjskimi agresorami. – Teraz chodzi również o to, żeby decyzje w tej sprawie zostały wdrożone jak najszybciej – podkreślał.

Rusłan Stefanczuk z zadowoleniem przyjął zapowiedź dostarczenia kolejnych rodzajów broni

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy z zadowoleniem przyjął fakt, że kanclerz Olaf Scholz zapowiedział w środę w Bundestagu przekazanie Ukrainie innych typów ciężkiego uzbrojenia, w tym nowoczesnego systemu obrony przeciwlotniczej Iris-T.

– Dla nas bardzo ważne jest to, że lody zostały przełamane i Ukraina ma szansę otrzymać od Niemiec najnowszą i najnowocześniejszą broń – oświadczył. Zwrócił przy tym uwagę, że każdego dnia wojny na Ukrainie ginie prawie 100 osób, a około 500 zostaje rannych.

– Oczywiście Ukraina chciałaby dostawać więcej broni z Niemiec – powiedział, dodając: „Potrzebujemy przede wszystkim ciężkiej broni, takiej jak samobieżne armatohaubice, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, systemy obrony przeciwlotniczej i baterie nadbrzeżne. Ostrzegł równocześnie, że jeśli Ukraina przegra wojnę z Rosją, „rosyjskie oddziały w ciągu miesiąca będą w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii”.

Przewodniczący ukraińskiego parlamentu dostrzega obecnie niewielkie pole manewru w kwestii zawieszenia broni.

– Trzymamy się czerwonych linii: nie oddamy żadnego z naszych terenów, ani Donbasu, ani Krymu – oświadczył. Są one zajęte tylko czasowo. Rusłan Stefanczuk podkreślił, że Ukraina nie pójdzie na żadne ustępstwa ani kompromisy w sprawie jej suwerenności i niepodległości.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy z przewodniczącą Bundestagu

Apel w Bundestagu

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy spodziewa się, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier udzieli pomocy Ukrainie w jej przystąpieniu do Unii Europejskiej. – Mam nadzieję, że prezydent Steinmeier będzie kierował się wielką misją przywrócenia Ukrainy do rodziny europejskiej – stwierdził. – Musi on być jednym z tych, którzy otworzą drzwi dla Ukrainy – dodał.

Podczas wizyty Rusłana Stefanczuka w siedzibie niemieckiego parlamentu przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas z SPD zapewniła Ukrainę, że może liczyć nadal na solidarność ze strony Niemiec. – Niemiecki Bundestag stoi zdecydowanie po stronie Ukrainy. Będziemy nadal wspierać ją humanitarnie i militarnie, finansowo i dyplomatycznie – powiedziała, zwracając się do ukraińskiego gościa podczas otwarcia sesji Bundestagu.

– Suwerenna Ukraina należy do wolnej, demokratycznej Europy. Wasz kraj ma prawo do decydowania o swojej przyszłości w wolności i pokoju – oświadczyła przewodnicząca Bundestagu. Baerbel Bas wyraziła przy tym radość z tego, że Stefanczuk wybrał Niemcy jako cel swojej pierwszej podróży zagranicznej od wybuchu wojny na Ukrainie, dodając, że oczywiście wolałaby „powitać go w innych okolicznościach”.

(AFP/jak)

