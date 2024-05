Niemcy. Czy wizyty w byłych obozach powinny być obowiązkowe?

Niemieccy chadecy proponują wdrożenie obowiązkowych wycieczek szkolnych do miejsc pamięci o Holokauście. Dyrekcje muzeów podchodzą sceptycznie do tego pomysłu.

– Odkryłam swoje powołanie po tym, jak sama po raz pierwszy przyjechałam z klasą na wycieczkę do byłego obozu koncentracyjnego – mówi Shania Timpe, studentka historii i politologii. Po studiach chciałaby profesjonalnie związać się z miejscami pamięci, pracować w nich jako ekspertka od edukacji. Na razie dorabia, organizując wycieczki do byłych obozów.

Młodzież przypomina

Rozmawiamy w byłym obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w Brandenburgii. Shania przyjechała tu, by w ramach programu „Jugend erinnert” („Młodzież przypomina”) przedstawić swój projekt związany z pielęgnacją pamięci o zbrodniach popełnianych podczas II wojny światowej.

Program „Młodzież przypomina” wystartował w 2019 r. jako inicjatywa ministerstwa ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, niemieckiego MSZ i pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów. Skierowany jest do młodych ludzi w wieku 12-27 lat i ma zachęcać ich do krytycznego spojrzenia na niemiecką historię i jej wpływ na teraźniejszość. Celem programu jest „wzmocnienie wartości demokratycznych i promowanie wzajemnej tolerancji”, informuje poświęcona mu strona internetowa.

– Żyjemy w czasach, w których coraz głośniej słychać głosy pytające: 'A co ma to z nami wspólnego? Ci ludzie żyli 79 lat temu. W tym temacie trzeba postawić kropkę'. A to nieprawda. Naszym zadaniem jest o tych ludziach przypominać – mówiła podczas spotkania z młodzieżą w Sachsenhausen 23 kwietnia Lisa Paus, minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży. W wydarzeniu brały również udział Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych i Claudia Roth, niemiecka minister stanu.

Nauka o historii nie tylko z podręcznika

Kwestia tego, w jaki sposób pielęgnować pamięć o nazistowskich zbrodniach wśród młodzieży to w Niemczech w dalszym ciągu aktualny temat. Niemiecka chadecja (CDU/CSU) zapronowała wprowadzenie obowiązkowych wizyt w byłym obozach koncentracyjnych dla uczniów do programu nauczania w całych Niemczech.

– Pamięć powinno przeżywać się w sposób emocjonalny. I widzimy, że w miejscach takich, jak byłe obozy koncentracyjne to działa – tłumaczy pomysł w rozmowie z DW Thomas Jarzombek, rzecznik CDU/CSU ds. edukacji i badań. – Widzimy reakcje tych, którzy je odwiedzają. Uczniowie mogą przeżyć tam te tematy zupełnie inaczej, niż gdy czytają o nich w podręcznikach.

To nie pierwszy raz, gdy podobna propozycja trafia do Bundestagu. W przeszłości wprowadzenie obowiązkowych wizyt w miejscach pamięci do ogólnoniemieckiego programu nauczania popierała np. Centralna Rada Żydów, reprezentująca gminy żydowskie w Niemczech. Jej prezydent Josef Schuster i tym razem uważa, że każdy uczeń powinien odwiedzić miejsce, w którym upamiętnia się ofiary obozów koncentracyjnych. Takie wizyty powinny być jednak dobrze zorganizowane i następnie kontynuowane pedagogicznie, a same muzea powinny być do nich przygotowane finansowo i kadrowo, pisze rzecznik Centralnej Rady Żydów w odpowiedzi na prośbę o komentarz.

Wizyty w obozach: obowiązek czy własna ciekawość?

Z obowiązkiem wizyt niekoniecznie zgadza się Axel Drecoll, Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Brandenburgii, która opiekuje się m.in. byłymi obozami koncentracyjnymi Sachsenhausen czy Ravensbrück.

– Rozumiem, że po strasznych doświadczeniach ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. doszło do nasilenia się sentymentów antysemickich i rządy chcą na to odpowiedzieć. Ale podchodzę sceptycznie do obowiązkowych wizyt w miejscach pamięci dla uczniów – mówi Drecoll. – Chcemy wejść w dialog z nastolatkami, zachęcić ich, by krytycznie i świadomie zastanowili się nad tym, do czego zdolna jest ludzkość w miejscach takich, jak tutaj. Jeśli ich do tego zmusimy, natrafimy na opór. Chcemy, by ich zaangażowanie się wynikało z ich własnej woli i motywacji.

Axel Drecoll, Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Brandenburgii Zdjęcie: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Drecoll zauważa, że młodzi ludzie często wiele mogą dowiedzieć się o historii Niemiec z najbliżej otaczającej ich rzeczywistości - niekoniecznie podczas wizyty w obozie: – Wielu młodych ludzi w Niemczech nie ma w swoich rodzinach naocznych świadków tych zdarzeń. Ale chcemy, by zwrócili uwagę na swoje miejsce pochodzenia, kluby czy drużyny sportowe, do których należą. Czym taki klub zajmował się w czasie II wojny światowej? W ten sposób sami mogą połączyć kropki. Kiedy nastolatki zajmują się takimi badaniami, same dochodzą do wielu wniosków, i daje to bardzo dużo.

Gramatyka, ułamki... obozy zagłady?

A co na ten temat myślą uczestnicy programu „Młodzież przypomina”?

– W szkole obowiązkowa jest nauka gramatyki, ułamków czy tabliczki mnożenia. Dlaczego szkolne wyjazdy do obozów koncentracyjnych miałyby nie być obowiązkowe? – pyta Shania. – W szkole narzuca się naukę tylu rzeczy, a dyskutujemy jedynie o miejscach pamięci. A przecież ze społecznego punktu widzenia to bardzo ważne rozmawiać o tej części naszej historii, by nigdy się nie powtórzyła.

Studentka zauważa, że przed pierwszą szkolną wycieczką do obozu koncentracyjnego temat zbrodni popełnianych przez nazistów nie był dla niej i jej rówieśników centralny. – Dopiero po wycieczce do obozu zaczęliśmy z moimi znajomymi na ten temat otwarcie dyskutować. Dlatego uważam, że takie wyjazdy są ważne, bo umożliwiają młodzieży głębsze zastanowienie się nad naszą historią.

Uczniowie podczas wizyty w byłym obozie w Sachsenhausen Zdjęcie: DW

Inaczej widzi to Ben Mark, uczeń klasy maturalnej. – Trudno, żeby takie wyjazdy były obowiązkowe, szczególnie, że mają w nich brać udział nie dzieci, a nastolatki. A to może oznaczać, że w takiej grupie znajdą się ludzie, którzy już politycznie utożsamiają się ze skrajną prawicą. Nie tylko nie podejdą oni poważnie do takiego wyjazdu, dodatkowo mogą naśmiewać się z tych, dla których ten temat jest bliski albo emocjonalny. Dlatego uważam, że tego typu wyjazdy powinny być dobrowolne – tłumaczy Ben.

Na razie jedynym krajem związkowym, w którym wizyty w byłych obozach koncentracyjnych są obowiązkowe dla uczniów, jest Bawaria. W takich wyjazdach biorą udział uczniowie dziewiątej klasy. – Program nauczania przewiduje, że uczniowie szkół średnich muszą wykorzystać przykład miejsca pamięci obozu koncentracyjnego lub innych miejsc pamięci grup ofiar narodowego socjalizmu, aby ocenić potrzebę refleksyjnej kultury pamięci i omówić koniec Trzeciej Rzeszy w kategoriach wyzwolenia od nieludzkiej dyktatury – wyjaśnia rzeczniczka bawarskiego ministerstwa edukacji i kultury. – Odpowiednia wycieczka jest zatem wyraźnie zalecana, ale wdrożenie treści programowych jest obowiązkiem samych szkół – zaznacza.

