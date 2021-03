Niemcy: AstraZeneca także dla seniorów

Szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca będzie podawana w Niemczech także osobom w wieku powyżej 65 lat. Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) poinformowała w czwartek, że zgodnie z warunkami dopuszczenia preparatu, będzie zalecać jego stosowanie wobec wszystkich grup wiekowych.

W pierwszym zaleceniu Komisji, wydanym w styczniu, określono, że preparat powinien być podawany tylko osobom w przedziale wiekowym 18 do 64 lat.

Jak podano, zmiana zalecenia opiera się na intensywnej analizie i ocenie najnowszych danych, które pojawiły się dopiero w ostatnich dniach. Ma z nich jednoznacznie wynikać, że podawanie szczepionki AstraZeneca osobom starszym zmniejsza ryzyko zachorowania na Covid-19, a zwłaszcza ciężkiego przebiegu choroby. Chodzi o dane z Anglii i Szkocji, gdzie szczepionka używana jest na szeroką skalę.

Niemiecka Komisja nie opublikowała jeszcze oficjalnego, nowego zalecenia w sprawie AstraZeneki, ale zdecydowała się już teraz poinformować o swojej decyzji. Komisja tłumaczy to nadzwyczajną sytuacją i wielkim zapotrzebowaniem społeczeństwa na informacje.

Wiele starszych osób wciąż czeka w Niemczech na szczepionkę

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn powiedział, że to dobra wiadomość dla wszystkich starszych osób, które czekają na szczepienie. – Mogą oni zostać zaszczepieni szybciej – powiedział. Jak dodał, nowe dane potwierdzają też, że preparat AstraZeneki jest jeszcze skuteczniejszy, gdy odstęp między pierwszą a drugą dawką wyniesie 12 tygodni. Jak powiedział, Komisja ds. Szczepień zmodyfikuje swoje zalecenie także w tej sprawie.

Za mało danych

Zalecając na początku roku używanie AstraZeneki tylko w przypadku osób poniżej 65 roku życia, niemiecka Komisja kierowała się brakiem wystarczających danych na temat skuteczności preparatu wśród osób starszych. Niedawno szef Komisji Thomas Mertens zapowiedział, że zalecenie zostanie zweryfikowane. Zapewnił też, że nigdy nie krytykował szczepionki AstraZeneki. Chodziło jedynie o zbyt mało danych.

Jak informuje producent, szczepionkę AstraZeneca dopuszczono już w ponad pięćdziesięciu krajach na czterech kontynentach (stan na 10.02.2021). Pierwszym krajem, który zaakceptował preparat, była Wielka Brytania (30.12.2020). Następnie jej używanie dopuszczono na innych dużych rynkach jak Unia Europejska czy Indie.

W odniesieniu do pierwotnego koronawirusa, szczepionka wykazała w testach klinicznych skuteczność na poziomie 76 procent po pierwszej dawce. Jeśli drugą dawkę podano w ciągu 12 tygodni lub później, skuteczność wzrosła do 82 procent. Inne badanie mówi nawet o 84 procentach.

W przeciwieństwie do preparatów Biontech/Pfizer i Moderna, szczepionka AstraZeneki nie musi być składowana w bardzo niskich temperaturach. Wystarczy temperatura od 2-8 stopni, aby przechowywać ją nawet do sześciu miesięcy. Ułatwia to transport, a także szczepienie w normalnych przychodniach lekarskich.

Poza tym, AstraZeneca uchodzi za tańszą niż preparaty konkurentów, choć oficjalne ceny nie są znane.

