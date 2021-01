Niemiecka prasa o sporze UE-AstraZeneca: niegodna szarpanina

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze:

„Eskalacja retoryczna zdradza, o jaką stawkę chodzi w tej grze. Dosłownie chodzi o życie i śmierć, o zaufanie do państwowych i europejskich graczy, o ufność w bezpieczeństwo szczepionki. Powinni przemyśleć to ci wszyscy, którzy bez znajomości rzeczy zgłaszają się z gwałtownymi zarzutami lub z całą powagą mówią o szczepionkowej wojnie. A niektórzy z Londynu zamiast oburzać się z powodu rzekomego europejskiego nacjonalizmu szczepionkowego powinni zajrzeć raczej do własnych umów z AstraZeneką. Byłoby interesujące wiedzieć, czy uzgodniono jakieś preferencyjne dostawy. Jeśli istnieje moralność, to taka, że każdy musi mieć sprawiedliwy dostęp do szczepionek, niezależnie od tego, czy mieszka w Anglii, Hesji czy gdziekolwiek indziej."

„Frankfurter Rundschau” konstatuje:

„Niegodna szarpanina z UE jest wręcz odrażająca. Politycy mogli działać nieprofesjonalnie, mogli za mało i niewłaściwie pozamawiać. Ale AstraZeneca potwierdza wszelkie negatywne kalki myślowe i utwierdza w swoich przekonaniach tych, którzy z gruntu nie ufają przemysłowi farmaceutycznemu. To wrażenie jest jednym z serii - dyplomatycznie rzecz ujmując - nieoptymalnie potraktowanych wydarzeń, które towarzyszyły już fazom badań klinicznych nad szczepionką.Począwszy od przypadkowej, połowicznej dawki wstrzykniętej niektórym uczestnikom, poprzez nietypowy sposób określania skuteczności, aż po grupę badanych, w której osoby w bardzo podeszłym wieku były praktycznie nieobecne, a osoby w nieco zaawansowanym wieku były reprezentowane tylko w niewielkim procencie."

Z kolei „Schwäbische Zeitung” jest zdania:

„W tej rzekomo złej wiadomości jest też coś dobrego. 65-latkowie nie mogą być zaszczepieni AstraZeneką. Skuteczność tej trzeciej dopuszczonej szczepionki nie została wystarczająco sprawdzona w tej grupie wiekowej. Takie są obawy stałej komisji ds. szczepień. Oznacza to, że cel, jakim jest jak najszybsza ochrona najbardziej narażonych osób przed koronawirusem, coraz bardziej się oddala. Jednak ta decyzja pokazuje, że także w czasach pandemii bezpieczeństwo szczepionki jest ważniejsze od szybkości. Presja wywierana przez polityków i obywateli na organy regulujące jest ogromna. Ale instytucje kontrolne nie poddają się temu i nie łagodzą standardów. Pozostają wolni, aby podjąć własną decyzję - nawet jeśli może ona tworzyć bolesne fakty."

Natomiast dziennik „Stuttgarter Zeitung” komentuje:

„Niemieccy politycy często są dumni z tego, co się udaje, a za wszystko, co się nie udaje, obwiniają Brukselę. Ten podział zadań powinien się wreszcie skończyć. Za kilka miesięcy wszystko będzie jasne: Operacja szczepienna musi być uznana za jeden z największych sukcesów w historii UE."