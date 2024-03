Trójkąt Weimarski. W Berlinie o Ukrainie

Wizytę w Berlinie, zapowiedzianą we wtorek (12.03.2024), przez Donalda Tuska, potwierdziła niemiecka agencja prasowa dpa w tzw. kręgach rządowych. Ma to być nieplanowane, pilne spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Wezmą w nim udział obok premiera Polski, kanclerz Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Francusko-niemiecki spór

Agencja dpa podkreśla, że spotkanie odbędzie się „w kontekście ogromnych francusko-niemieckich różnic w sprawie polityki wobec Ukrainy”. Teraz trójstronne spotkanie ma pomóc przezwyciężyć te różnice” – czytamy.

Jest to pierwsze spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu w ostatnich latach. Rozmowy odbędą się niespełna trzy tygodnie po konferencji w Paryżu poświęconej sytuacji w Ukrainie, na którą Macron zaprosił około 20 szefów państw i rządów. Zakończyła się ona skandalem – pisze dpa. Prezydent Francji nie wykluczył bowiem rozmieszczenia w Ukrainie wojsk lądowych. W następnych dniach Scholz kilkakrotnie publicznie mu zaprzeczył. „Mówiąc wprost i jasno: jako kanclerz Niemiec nie wyślę żadnych żołnierzy naszej Bundeswehry do Ukrainy” – powiedział Scholz.

Agencja przypomina, że także Donald Tusk dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza rozmieszczać wojsk lądowych w Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji jednak, Radosław Sikorski, przychylnie odniósł się do inicjatywy Macrona, pisząc na platformie X, że „Obecność sił NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Doceniam inicjatywę prezydenta Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina”.

Kłótnia o taurusy

Natomiast agencja AFP pisze, że jednym z punktów spornych jest dostawa Ukrainie niemieckich pocisków manewrujących Taurus, którą Scholz nadal wyklucza, podczas gdy Francja dostarcza już pociski manewrujące. Scholz wcześniej kilkakrotnie podkreślał w odniesieniu do Francji, że Niemcy zapewniają największą część pomocy wojskowej dla Ukrainy w Europie, a inne kraje zapewniają znacznie mniej – czytamy.

W ostatnim czasie między Francją a Niemcami wielokrotnie dochodziło do zgrzytów ws. formy pomocy Ukrainie. Na zdjęciu: Emmanuel Macron i Olaf Scholz Zdjęcie: IMAGO

Według agencji spór między Macronem i Scholzem rozgorzał na dobre po konferencji w Paryżu na temat Ukrainy pod koniec lutego br. Macron skrytykował wówczas Niemców za to, że początkowo chcieli dostarczyć Ukrainie między innymi „śpiwory i hełmy".

Format dialogu w ramach Trójkąta Weimarskiego został zapoczątkowany w sierpniu 1991 roku przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Hansa-Dietricha Genschera, Rolanda Dumasa i Krzysztofa Skubiszewskiego w Weimarze w Turyngii. Początkowo służył przede wszystkim włączeniu Polski i innych państw wschodnioeuropejskich do Unii Europejskiej i NATO. Potem format spotkań stracił na znaczeniu. W lutym 2022 r. po raz pierwszy od wielu lat odbyło się spotkanie na szczycie. Dwa kolejne miały miejsce w 2023 roku.

(DPA, AFP/stef)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>