Macron w Warszawie: Francja wesprze transformację energetyczną w Polsce

Nawiązując do unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, Emmanuel Macron mówił, że „Francja zdaje sobie sprawę, jak duże wysiłki będzie tu musiała podjąć Polska”. Zadeklarował francuskie wsparcie dla Polski podczas podziału środków na transformację energetyczną z tzw. funduszu sprawiedliwej transformacji.

Wspólne cele klimatyczne

– Francja będzie apelować o to, aby ten fundusz skupiony był w jak największym stopniu na najuboższych regionach, które zostały najbardziej dotknięte transformacją i to właśnie Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną i klimatyczną – deklarował Macron po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

– Państwa mieszanka energetyczna, to również wynik historii Polski, pewna spuścizna i musimy dostrzegać tę sytuację, musimy zrozumieć, dlaczego Polska znajduje się właśnie w tym punkcie i jak duże wysiłki są od niej wymagane – powiedział.

– Dochodząc do neutralności klimatycznej, myślimy o podatku węglowym na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, który spowodowałby, że przemysł europejski byłby konkurencyjny wobec Chin i innych krajów – dodał polski premier.

Emmanuel Macron francuskie wsparcie w rozwoju nowoczesnych technologii, w tym przede wszystkim w dziedzinie energetyki jądrowej.

Kopalnia węgla kamiennego w Katowicach

Mateusz Morawiecki wymienił obszary, w których Polska i Francja mają wspólne poglądy i cele. To między innymi obłożenie koncernów podatkiem cyfrowym i walka z mafią VAT-owską. Zgodność panuje także co do tego, że należy wspierać rolnicze tereny Unii Europejskiej, która powinna być „rolniczo suwerenna”. Zgodnym głosem Francja i Polska mówią także o przyszłym unijnym budżecie, zwłaszcza w obszarze rolnictwa. Z UE powinny płynąć

Wzmocnienie europejskiej obronności

Macron chciałby włączyć Polskę do zaproponowanej przez siebie Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej (EII), która otwierałaby europejskim krajom szybkie reagowanie na konflikty. Zapewniał, że wzmacnianie europejskiej obronności to nie alternatywa dla NATO.

– Europejskie zdolności obronne i NATO stanowią dwa filary tej samej konstrukcji – wspólnego bezpieczeństwa Europy – podkreślił. Dodał, że „czeka na dzień, kiedy każdy obywatel Polski będzie mógł powiedzieć: jeśli ktoś nas zaatakuje, to Europa nas obroni”.

Czołgi i elektromobilność

Prezydent Duda chciałby włączenia Polski do europejskiego projektu budowy europejskiego czołgu. – Chcielibyśmy w tym projekcie i w tym przedsięwzięciu wziąć udział, i chcielibyśmy w przyszłości, gdyby taki czołg z naszym udziałem powstał, w niego się zaopatrywać budując zarazem gospodarkę europejską – powiedział na konferencji prasowej.

Andrzej Duda podkreślał potencjał współpracy. – Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski. To jest 20 mld euro obrotów handlowych, to już dzisiaj jest duży bilans, ale potencjał w tym zakresie jest nieporównywalnie większy – mówił, dodając, że jednym z pól nowej współpracy jest elekromobilność, gdyż Polska stawia na rozwój baterii do pojazdów elektrycznych.

Francja wobec Rosji

Prezydent Macron deklarował, że „wbrew podnoszącym się głosom Francja nie stała się prorosyjska. – Francja nie jest ani prorosyjska, ani antyrosyjska, Francja jest proeuropejska – zapewnił, podkreślając potrzebę współpracy z Rosją.

– Rosja znajduje się w Europie i nawet jeśli nie jest członkiem Unii Europejskiej jest naszym sąsiadem. Nie możemy pozwolić sobie na sytuację, w której nie będziemy konfrontować się z koniecznością tworzenia relacji z Rosją – mówił. Jego zdaniem „w interesie bezpieczeństwa Europy, Francji i Polski jest ustanowić, wymagający dialog polityczny z Rosją". To warunek między innymi zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Prezydenci Putin i Macron w Berlinie w styczniu 2020

Macron o historii

Rezydent Francji nawiązał do obchodów rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz i do konferencji na temat holokaust w Yad Vashem. – Pamięć o tych wydarzeniach musi pozostać żywa, gdyż te bolesne wspomnienia oświecają nam drogę i wyznaczają nasz kierunek. Legły u podstaw europejskiego projektu, europejskiego pokoju, jedności i wolności – podkreślił.

Pod tym względem z zacięciem broniłem Polski i narodu polskiego wobec niedopuszczalnych ataków przypuszczanych na tę pamięć - mówił prezydent Francji, dodając, że należy „spojrzeć historii w twarz, nie próbując jej przeinaczać, maskować czy wykorzystywać dla własnych celów”.

Sąd Najwyższy w Warszawie

Krytyka reformy sądów

Macron jest zaniepokojony stanem praworządności w Polsce. - W rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem zaniepokojenie związane z wprowadzanymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by w najbliższych tygodniach wzmógł się dialog z Komisją Europejską. Wiem bowiem, że w Polsce - co pokazuje jej historia - głęboko zakorzenione są wartości wolności i sprawiedliwości" - mówił Macron.

Po spotkaniu z premierem Morawieckim francuski prezydent powiedział, że Francja zawsze stała po stronie Komisji Europejskiej w sporze z Polską o reformę sądownictwa. Zastrzegł jednak, że to „temat europejski”, a nie przedmiot krytyki jednego państwa przez drugie oraz że Francja „zawsze wspierała europejskie wartości”.

Premier Morawiecki odpowiedział, że przeprowadzając reformę sądów, Polska realizuje "prawdziwe europejskie wartości".

Trójkąt Weimarski

Macron chce ożywić Trójkąt Weimarski. W tym celu zaproponował zorganizowanie w najbliższych miesiącach spotkania prezydentów Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec. Polski prezydent podkreślał znaczenie wizyty dla całego regionu. – Obecność prezydenta Francji w Europie Centralnej jest także ważnym sygnałem dla całej naszej części Europy – oświadczył.

Zarówno prezydent Duda, jak i premier Morawiecki mówili podczas wizyty Emmanuela Macrona o przełomie w relacjach polsko-francuskich.

