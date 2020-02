FAZ: Nowa polityka wschodnia Macrona

Do tej pory Francja nie zważała na nastroje wschodnioeuropejskich państw UE. To ma się zmienić – ocenia w poniedziałek (03.02.2020) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przed rozpoczynającą się wizytą prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Warszawie. Doradca francuskiego prezydenta Clement Beaune powiedział „FAZ”, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE Francja chce „bardziej skierować spojrzenie na wschód”. Teraz – według Beaune – ważniejsze niż kiedykolwiek jest pokonywanie różnic wewnątrz UE i stawianie na pierwszym planie tego, co łączy. „Wizyta w Polsce symbolizuje naszą wolę, by po brexicie spoglądać w przyszłość” – powiedział Beaune.

Jak pisze niemiecki dziennik, od kiedy Macron jest prezydentem Francji relacje francusko-polskie nie były wolne od napięć. Już w 2017 roku Macron zarzucił polskiemu rządowi, że narusza europejskie wartości. Teraz – jak dodaje „FAZ” – jego doradca ds. europejskich chętniej wskazuje na wspólną historię i kulturę oraz przyznaje, że „Niemcy lepiej zdołały odbudować więzi, które przerwano przez podział kontynentu europejskiego”.

Złagodzić napięcia między Paryżem a Warszawą

„Nie należy tuszować różnic w ocenach dotyczących kwestii praworządności, ale nie powinny one być przeszkoda w zbliżeniu obu stron” – dodał Beaune, cytowany przez „FAZ”. Według informacji dziennika Macron chce ożywić Trójkąt Weimarski. Jeszcze w tym roku miałby się odbyć szczyt z udziałem prezydentów Polski, Francji i niemieckiej kanclerz. Zamierza też wyjaśnić zadrażnienia, związane z jego polityką wobec Rosji oraz zapewnić, że Francja jest wiarygodnym partnerem w NATO i bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu. „Francja nie zostawi na lodzie swych wschodnich partnerów” – powiedział doradca Macrona. Według niego prezydent Francji chciałby też pozyskać Polskę do zaproponowanej przez siebie Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej (EII), która umożliwiałaby krajom europejskim szybkie podejmowanie wspólnych działań w razie konfliktów zbrojnych.

Angela Merkel i Emmanuel Macron

Macron zaprosi Polskę do projektów obronnych?

Również dziennik „Die Welt” informuje, że Macron może podjąć próbę wciągnięcia Polski do tej inicjatywy. „Estonia to dotychczas jedyny kraj ze wschodu UE, który przyłączył się do EII. Jeśli dołączyłaby Polska, największy kraj regionu, jej sąsiedzi mogliby pójść jej śladem” – pisze „Die Welt”. Jak dodaje, w zamian Polska mogłaby zażądać włączenia w niemiecko-francuskie projekty zbrojeniowe, jak np. program konstrukcji czołgu Main Ground Combat System (MGCS) i projekt myśliwca szóstej generacji Future Combat Air System (FCAS). Według francuskich źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się niemiecki dziennik, „Macron chętnie zrównoważyłby dominację USA w polskich zakupach uzbrojenia”.

„Dla Niemiec włączenie Polski we wspólne (z Francją) projekty obronne nie było dotąd priorytetem, choć Warszawa wielokrotnie wyrażała swoje zainteresowanie udziałem. Teraz, akurat Macron, który nie cieszy się dobrą sławą u narodowych konserwatystów w Polsce, mógłby zrobić krok naprzód w tej sprawie. Dodatkowo mógłby zaoferować Polsce pomoc w budowie pierwszej elektrowni atomowej” – ocenia „Die Welt”.

Praworządność na dalszym planie

Jak dodaje, „Niemcy wolałyby, gdyby Polska w ogóle nie wchodziła w energię atomową”. Według dziennika, poprzez porozumieniu w sprawie pomocy w rozwijaniu energetyki atomowej Francja mogłaby wpłynąć na Polskę, by kraj ten podpisał się jednak pod zobowiązaniem w sprawie znacznej redukcji emisji CO2. Niewielu spodziewa się, że Macron poruszy w rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą albo Morawieckim temat reformy polskiego sądownictwa, a tym bardziej, że wyraźnie skrytykuje te działania. „Będzie próbował ominąć tematy dotyczące polskiej polityki wewnętrznej, aby wysondować wspólne interesy w polityce klimatycznej i obronnej. Dodatkowo może wyświadczyć przysługę prezydentowi Dudzie, którzy jeszcze w pierwszej połowie roku będzie ubiegał się o reelekcję. Wizyta Macrona dowartościuje go w oczach wyborców” – konkluduje „Die Welt”.