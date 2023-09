Lider AfD stanie przed sądem za nazistowskie hasło

Björn Höcke, lider AfD w Turyngii, został oskarżony o użycie sformułowania „Alles für Deutschland” („Wszystko dla Niemiec”) podczas swojego przemówienia wyborczego w maju 2021 r.

Hasło było mottem SA, grupy paramilitarnej, która odegrała kluczową rolę w dojściu Adolfa Hitlera do władzy. Używanie go – jak i nazistowskiego pozdrowienia oraz innych haseł i symboli z czasów III Rzeszy – jest w Niemczech nielegalne.

Höcke stanie przed sądem w Merseburgu w Saksonii-Anhalt, gdzie w 2021 r. przed wyborami do Bundestagu wygłosił to przemówienie i hasło do około 250 osób – podał sąd regionalny w Halle. Prokuratorzy twierdzą, że jako były nauczyciel historii wypowiedział te słowa z pełną świadomością ich pochodzenia i znaczenia. W czerwcu postawiono mu zarzut używania symboli organizacji niekonstytucyjnych i terrorystycznych, a dokładnie: „publicznego użycia symbolu byłej organizacji narodowosocjalistycznej”. Jednak – wbrew temu, czego domagała się prokuratura – postępowanie nie będzie się toczyć przed sądem okręgowym, ale przed sądem niższej rangi – rejonowym.

AfD: wzrost poparcia dla skrajnej prawicy

AfD– utworzona w 2013 r. jako ugrupowanie antyeuropejskie, a następnie przekształcona w partię antyimigrancką – po raz pierwszy weszła do parlamentu w 2017 r., zdobywając około 13 proc. głosów. W wyborach w 2021 r. uzyskała 10 procent.

Od kilku miesięcy AfD pnie się w sondażach, obecnie notuje ponad 20 proc. poparcia i zajmuje w rankingach poparcia dla partii drugie miejsce, po chadecji i przed centrolewicową SPD kanclerza Olafa Scholza.

AfD korzysta na rosnącym niezadowoleniu Niemców z polityki koalicji, m.in. w związku z ochroną klimatu, obawach związanych z inflacją, przystępczością i imigracją oraz kryzysach (pandemicznym i wywołanym przez agresję Rosji w Ukrainie).

We wschodnich landach poparcie dla AfD jest jeszcze większe niż ogólnie w Niemczech, a w Turyngii to ok. 34 proc. W pierwszej połowie roku właśnie w tym landzie, podczas wyborów w mieście Sonneberg, AfD po raz pierwszy zdobyła stanowisko starosty.

Björn Höcke: prawicowy ekstremista

We wrześniu 2024 r. w Turyngii odbędą się wybory do landtagu, a Höcke nie ukrywa swoich ambicji, by zostać premierem tego landu.

Höcke jest oficjalnie uznany przez niemieckie służby za prawicowego ekstremistę, a przemówienie z 2021 r. to niejedyny raz, gdy wywoływał oburzenie swoimi wypowiedziami nt. nazistowskiej przeszłości Niemiec. W 2017 r.nazwał pomnik Holokaustu w Berlinie „pomnikiem wstydu” i nalegał na „zmianę o 180 stopni” w kulturze pamięci.

Inni członkowie AfD też mają na koncie incydenty, w których pochwalali III Rzeszę, np. jeden z liderów tej partii Alexander Gauland stwierdził w 2017 roku, że Niemcy powinni być dumni z osiągnięć Wehrmachtu.

AfD jest partią niezdolną do wejścia w koalicję i bojkotowaną przez resztę ugrupowań w Bundestagu właśnie z powodu swojej antysystemowości i skrajnie prawicowych poglądów.

(AFP/mar)