Kłopoty z cyfrowym prawem jazdy w Niemczech

UE. Czas na wspólne reguły e-tożsamości

Bruksela chce, by wszystkie kraje UE już w 2022 r. zaczęły pilotaż sytemu tożsamości cyfrowej, która byłaby uznawana w całej Unii. To ma radykalnie ułatwić Europejczykom dostęp do usług online i poza siecią.