Niemiecka prasa krytycznie o cyfryzacji Niemiec

Dziennik „Rheinpfalz" pisze, że wyniki sondażu instytutu Allensbach to „policzek dla rządu Merkel", bo obnaża poważne braki, jakie występują w komunikowaniu własnej polityki obywatelom. Jeśli tylko pięć procent pytanych kojarzy nazwisko Dorothee Baer, to ta polityk CSU odpowiedzialna za cyfryzację nie może mieć zbyt wielu zasług – uważa komentator gazety. „Baer jako sekretarz stanu odpowiada za cyfryzację. Jej stanowisko usytuowane jest w Urzędzie Kanclerskim. Piastuje je od dwóch lat. Czy jej szef Markus Soeder nie zastanawiał się przypadkiem w ostatnich dniach nad nowymi twarzami w rządzie?” – pyta retorycznie komentator.

Słabe wifi w szkołach, nikły zasięg sieci komórkowych w regionach wiejskich, małe możliwości załatwiania spraw w urzędach przez internet to dzisiejsza cyfrowa rzeczywistość Niemiec – wylicza „Pforzheimer Zeitung”. „Rozbudowa połączeń szerokopasmowych kuleje od lat, bo brakuje infrastruktury dla światłowodów. Zatem zaprezentowany sondaż o cyfryzacji nie może zaskakiwać. A jednak dziwi druzgocąca opinia obywateli o własnych politykach za nią odpowiedzialnych. Wstyd, który przede wszystkim pokazuje jedno: politycy koalicji, ale także opozycji, zaniedbali swój podstawowy obowiązek, jakim jest wypracowywanie wizji dla swego narodu i realizowanie długofalowej polityki, by mierzyć się z wielkimi przemianami. W kwestii cyfryzacji, największej społecznej zmiany 21. wieku, zostało to zaniedbane. Nie da się tego ani nadrobić, ani dogonić. Za wszystko zapłaci obywatel.”

„Die Welt" uważa, że minęły czasy, gdy koalicja Angeli Merkel punktowała u obywateli programem cyfryzacji. „Można zapytać, co jest gorsze: partia, która obejmuje główne stanowiska w rządzie odpowiedzialne za cyfryzację i nic z tym nie robi? Czy partia socjaldemokratyczna, która wyciąga z lamusa wytarte hasła o podatkach i budżecie. To, że wedle sondażu zaledwie dwa procent pytanych uważa koalicję za ‘bardzo kompetentną' w obszarze cyfryzacji, to tylko konsekwencja. (...) Także w kolejnym rozdaniu, w obszarze sztucznej inteligencji, Niemcy znów wylądują w podrzędnej lidze.”