Halloween. Zamieszki w Hamburgu

We wtorek wieczorem (31.10.2023) doszło w Hamburgu do zamieszek. Według rzecznika hamburskiej policji w dzielnicy Harburg zgromadziło się początkowo 150-200 głównie młodych ludzi. Stopniowo ich liczba wzrosła do około 300-350. Rzucali petardami i butelkami w tłum i w policję. Kilka osób zostało rannych.

Policja początkowo nie panowała nad sytuacją. Dopiero po przybyciu posiłków funkcjonariusze byli w stanie rozproszyć rozjuszony tłum. Użyto armatek wodnych i pojazdu do rozproszenia tłumu.

Hamburg 31.10.2023: policja użyła armatek wodnych Zdjęcie: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Jak poinformowała policja, doszło do aresztowań i zatrzymań. Telewizja NDR donosi, że w tłumie słychać był także antysemickie hasła.

W akcji 1200 policjantów

Do incydentów doszło również w innych dzielnicach Hamburga. W Lurup miały miejsce incydenty z udziałem około 50 młodych ludzi. Odpalili petardy, uszkodzili okna sklepu i podpalili kontenery na śmieci.

Z kolei w Hamburgu-Osdorfie zebrało się około 70 osób, głównie młodych. Policja nakazała im opuścić teren. W Steilshoop w tłumie liczącym około 100 osób odpalano fajerwerki i strzelano w powietrze z broni alarmowej.

Zamieszki w Hamburgu 31 października 2023 Zdjęcie: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Zamieszki wywoływali także fani piłki nożnej, którzy przyjechali do Hamburga na mecz FC St. Pauli z FC Schalke 04. Łącznie w całym mieście w akcji uczestniczyło około 1200 funkcjonariuszy policji. Sytuacja uspokoiła się dopiero późnym wieczorem.

Niespokojnie w Berlinie i innych miastach

Niespokojnie było także w stolicy Niemiec. Jak podała stołeczna policja, na służbie w Berlinie było około 1000 funkcjonariuszy, w tym z innych krajów związkowych – Brandenburgii, Bawarii, Saksonii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szlezwika-Holsztynu. W całym Berlinie przechodnie i policja byli obrzuceni petardami.

Incydenty odnotowano także w innych miastach Niemiec. We Frankfurcie nad Menem policja doszło do kilku incydentów z rzucaniem petard i jajek. W Hanowerze paliły się w wielu dzielnicach kontenery na śmieci.

