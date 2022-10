Frankfurt nad Menem. Targi Książki bez ograniczeń

Przed wejściem na 74. Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie nad Menem spory tłum odwiedzających ustawił się już w środę (19.10.2022) rano. Pierwszego dnia impreza zwyczajowo otwarta jest dla osób z branży księgarskiej i wydawniczej. Publiczność będzie mogła zwiedzać targi od czwartku do niedzieli.

W tym roku największe na świecie spotkanie na rynku wydawniczym przyciągnęło ok. 4 tysięcy wystawców z 95 krajów. Po raz pierwszy od dwóch lat targi we Frankfurcie nad Menem wracają do formuły wolnej od ograniczeń pandemicznych. W 2020 r. impreza była zamknięta dla publiczności, a w 2021 r. zorganizowano ją w formie hybrydowej.

Krajem gościnnym tegorocznych targów książki jest Hiszpania. We wtorek wieczorem król hiszpański Filip VI otworzył oficjalnie targi wraz z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Eksperci wskazują, że tegoroczna edycja targów zostanie zdominowana przez sytuację polityczną na świecie. Liczne debaty, wykłady i spotkania autorskie będą poruszać m.in. rosyjską wojnę w Ukrainie czy sytuację w Iranie oraz Afganistanie. W programie przewidziano spotkania online z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także jego żoną.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wezwał podczas otwarcia targów do solidarności z ukraińską branżą wydawniczą. „Zniszczenie bibliotek, wydawnictw, poważne konsekwencje, jakie wojna ma dla całej branży księgarskiej i wydawniczej, nie mogą nas tylko oburzać, ale powinny także motywować nas wszystkich do pomocy i wsparcia” – stwierdził Steinmeier. Jak dodał, pomoc materialna, która pilnie potrzebna jest Ukrainie, jest również „w głębokim sensie służbą prawdzie, aktem w walce z morderczym kłamstwem”.

Targi zakończą się w niedzielę wręczeniem tegorocznej Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy Serhijowi Żadanowi, ukraińskiemu pisarzowi z Charkowa.

Tradycyjnie na targach we Frankfurcie prezentuje się też Polska. Stoisko o powierzchni 200 m kw. zorganizował Instytut Książki. Publiczności swoją ofertę przedstawi 38 wystawców z Polski. Oprócz nowości dla dorosłych odwiedzający będą mogli poznać ofertę najlepszych polskich książek dla dzieci i młodzieży.

