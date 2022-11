Der Spiegel: Merkel nie widziała możliwości wpłynięcia na Putina

Opiniotwórczy niemiecki tygodnik pisze, że Angela Merkel podczas swojej pożegnalnej wizyty w Moskwie w sierpniu 2021 roku miała poczucie, że „w zakresie polityki wpływów więcej już nie osiągnie. Dla Putina liczy się tylko siła” – cytuje „Der Spiegel” jedną z rozmów byłej kanclerz.

Ponadto Merkel, jak donosi magazyn, powiedziała, że porozumienie mińskie, które w 2014 roku miało zapobiec eskalacji wojny między Rosją a Ukrainą, zostało „podkopane”. W lecie 2021 roku Merkel wspólnie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem daremnie zabiegała o spotkanie Putina z UE. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, „nie posunęła się nawet o milimetr. Nie tylko w przypadku Ukrainy. Naddniestrze i Mołdawia, Gruzja i Abchazja, Syria i Libia”. Powołując się na słowa byłej kanclerz „Der Spiegel” piszę, że nadszedł czas na nowe podejście.

Grudzień 2019. Od lewej: Władimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Wołodymyr Zełenski

Koniec „euforycznej fazy”

Cytowana przez tygodnik Angela Merkel przyznała, że zgadzała się z ówczesnym prezydentem USA Barackiem Obamą w ocenie Władimira Putina: „Po aneksji Krymu (w 2014 roku) próbowaliśmy wszystkiego, by zapobiec kolejnym napaściom Rosji na Ukrainę i w detalach omawialiśmy sankcje”.

W ostatnim czasie była kanclerz Niemiec była publicznie krytykowana za to, że nie dostrzegła żadnych błędów w polityce Niemiec wobec Rosji w ciągu ostatnich 16 lat.

Rosyjski atak na Ukrainę w lutym 2022 roku zakończył „euforyczną fazę” w historii – miała powiedzieć Merkel i dodać: „Dziś raczej żyjemy w świecie, który znów jest pełen komplikacji”. „Historia się nie powtarza, ale obawiam się, że wzory są powielane. Groza odchodzi wraz ze świadkami historii. Ale znika też duch pojednania” – cytuje byłą polityk CDU „Der Spiegel”.

Angela Merkel w Moskwie w sierpniu 2021 roku

Merkel o dostawach broni do Ukrainy

Podczas rozmowy, do której odnosi się niemiecki magazyn, Merkel pochwaliła opór Ukraińców. Jej zdaniem Niemcy nie powinny być pierwszym narodem, który wysyła do Ukrainy nowoczesne czołgi, bo w Rosji „Niemcy to wciąż dobry sposób na podburzanie”. Jednocześnie wyraziła szacunek dla prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa. Wcześniej otwarcie odmówił on poparcia dla wojny Putina. „Myślę, że od takiego człowieka wymaga to niesamowitej siły, by przeciwstawić się Rosji” – stwierdziła Merkel, jednocześnie zauważając, że w Azji Środkowej następują zmiany w postrzeganiu Rosji.

W tym samym czasie Merkel ostrzegła przed stawianiem zbyt wysokich wymagań wobec polityki zagranicznej. „Musimy być ostrożni, by nie ustawić poprzeczki tak wysoko, że w końcu nie pozostanie nikt, kto będzie mógł sprostać naszym wymaganiom”.

(RTR/ gwo)