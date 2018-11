Brexit: jest porozumienie ws. przyszłych relacji z Unią

Wypracowane porozumienie to ostatni element pakietu umów regulujących opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Projekt trafi teraz w ręce unijnych ambasadorów poszczególnych 27 krajów. „Deklaracja jest w zasadzie uzgodniona na szczeblu politycznym” – napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W najbliższą niedzielę, na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli, cały traktat ma zostać przyjęty przez przywódców unijnych państw.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przez blisko dwie godziny negocjowała wczoraj w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. Po spotkaniu powiedziała jednak, że chce przyjechać do Brukseli jeszcze raz w sobotę, aby wyjaśnić ostatnie punkty. Wielka Brytania chce wystąpić z UE 29 marca 2019 roku. W ubiegłym tygodniu May porozumiała się z Unią Europejską co do liczącego 600 stron traktatu o wyjściu ze wspólnoty.

May pod presją

Wciąż negocjowano jednak treść deklaracji dotyczącej stosunków politycznych. Ma być ona podstawą szerokiego porozumienia o partnerstwie, które ma zostać wypracowane w okresie przejściowym, już po opuszczeniu Unii. Premier Theresa May ma jednak problemy we własnym kraju. Traktat, wynegocjowany w tym kształcie, może nie zyskać poparcia w brytyjskim parlamencie. Dlatego May chciała wykorzystać deklarację polityczną do zapewnienia możliwie najszerszych gwarancji przyszłej współpracy gospodarczej. Pomogłoby to jej przekonać parlament do poparcia całego traktatu. Unia Europejska nie zamierza jednak uchylać drzwi do swojego rynku wewnętrznego.

Opór po drugiej stronie

Ale też po stronie Unii są zastrzeżenia. Zgłasza je Hiszpania w odniesieniu do zapisów dotyczących Gibraltaru. Madryt zagroził zablokowaniem podpisania traktatu. Kilka innych krajów UE domaga się ponadto zagwarantowania praw do połowu ryb na brytyjskich wodach. Kanclerz Niemiec Angela Merkel już w środę 21 listopada poparła traktat. Przemawiając w Bundestagu Merkel po raz kolejny wyraziła żal z powodu decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Wspólnoty.

(dpa,afp,rtr/szym)