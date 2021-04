Berlin: szczepionka przepustką do wolności

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły korzystać w Berlinie z większych swobód niż osoby niezaszczepione – postanowił Senat Berlina. Będą traktowane jak osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa – informuje niemiecka agencja prasowa DPA, powołując się na ustalenia Senatu.

Zaszczepieni będą mogli bez wcześniejszego testu robić zakupy także w innych niż spożywcze sklepach, pójść do fryzjera, salonu kosmetycznego czy muzeum. Odpowiednia regulacja będzie obowiązywać po upływie 15 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Przepisy mają wejść w życie w niedzielę, 18 kwietnia.

„Nie chodzi o przywileje”

Obecnie na zakupy w Berlinie można wybrać się jedynie z aktualnym negatywnym testem na koronawirusa. Wyjątkiem są sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Również do fryzjera, na masaż czy na wystawę można pójść z testem i po wcześniejszym zgłoszeniu się.

Berlin: zakupy z testem albo - już niebawem - po zaszczepieniu się

Ostatnio berlińska senator ds. gospodarczych Ramona Pop z partii Zielonych publicznie domagała się znacznie większej swobody dla zaszczepionych. „Tu nie chodzi o przywileje, ale o prawa wolnościowe każdej jednostki” – powiedziała w wywiadzie dla stołecznego dziennika „Tagesspiegel”. Odpowiednią propozycję poparli w Senacie burmistrz Berlina Michael Mueller i senator ds. zdrowia Dilek Kalayci.

Bez ryzyka

Na początku kwietnia Instytut Roberta Kocha (RKI) oświadczył w raporcie dla niemieckiego resortu zdrowia, że „zaszczepione osoby prawdopodobnie nie odgrywają już w epidemiologii choroby istotnej roli”. Ocena odnosi się do ryzyka zarażania po 15 dniach od podania drugiej dawki szczepionki. Eksperci prawni od dawna są zgodni co do tego, że nie da się obejść stopniowego luzowania ograniczeń podstawowych praw osób zaszczepionych.

Niezależnie od tego Senat Berlina przedłużył obowiązujący lockdown jako środek służący powstrzymaniu pandemii COVID-19. Wprowadzone 2 kwietnia br. rozporządzenie obowiązywało wstępnie do 18 kwietnia. Teraz zostało przedłużone o kolejne trzy tygodnie.

Nie tylko Berlin

Luzowanie obostrzeń dla zaszczepionych zapowiedział także inny niemiecki kraj związkowy – Badenia-Wirtembergia. Osoby po szczepieniu (o ile nie mają symptomów COVID-19) mają być w przyszłości zwolnione z kwarantanny w tym landzie. Ma to obowiązywać także podróżujących z zagranicy, o ile dany kraj został zaliczony przez Niemcy do obszarów ryzyka.

(DPA, AFP/dom)

