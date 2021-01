Kwarantanna w Niemczech: Berlin

10-dniowa kwarantanna

W Berlinie po powrocie z obszaru ryzyka obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Można ją skrócić, przedstawiając negatywny wynik testu na koronawirusa. Badanie można jednak przeprowadzić najwcześniej piątego dnia po przyjeździe. Wynik (w formie cyfrowej lub drukowanej) musi być zapisany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Zgłoszenie przyjazdu

Przyjazd z obszaru ryzyka należy zgłosić do odpowiedniego urzędu ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Najlepiej zrobić to elektronicznie pod adresem www. einreiseanmeldung.de (strona dostępna jest także w języku polskim). Potwierdzenie zgłoszenia należy nosić przy sobie (na papierze lub w formie cyfrowej), aby w razie konieczności okazać przewoźnikowi lub służbom granicznym.

Jeśli zgłoszenie drogą elektroniczną nie jest możliwe, podróżni mogą wypełnić deklarację wjazdu także na papierze i zostawić ją przewoźnikowi lub przesłać odpowiedniemu urzędowi ds. zdrowia.

Zgłoszenie obowiązuje zasadniczo każdego, kto w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał na obszarze ryzyka. Wyjątek stanowią osoby, które jedynie przejeżdżały tranzytem przez obszar ryzyka lub przejeżdżają tranzytem przez Berlin. Także osoby transportujące zawodowo ludzi i towary nie muszą zgłaszać swojego wjazdu.

Wyjątki od kwarantanny

Z kwarantanny zwolnione są osoby przejeżdżające przez Berlin tranzytem.

Nie ma już wyjątku dla osób, które przebywały na obszarze ryzyka przez najwyżej 24 godziny lub na taki czas przyjeżdżają do Berlina – postanowił 22 grudnia berliński Senat.

Lista wyjątków dotyczy także pracowników służby zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, transportu, władz, organizacji międzynarodowych itp. Zwolnieni z kwarantanny są także pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci uczący się po drugiej stronie granicy. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich zaświadczeń.

Ważne wyjątki dotyczą odwiedzin rodziny. Inaczej niż w wielu innych krajach związkowych obowiązujące w Berlinie przepisy dopuszczają odwiedziny bez kwarantanny do 72 godzin u rodziny pierwszego i drugiego stopnia pokrewieństwa (rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki). Wyjątek dotyczy także odwiedzin małżonków, partnerów/partnerki, nienależących do tego samego gospodarstwa domowego, pobytu z tytułu prawa do opieki nad dzieckiem czy prawa do kontaktów.

Dłuższe pobyty – wymagany test

Przy dłuższych niż 72 godziny pobytach rodzinnych, przy uzasadnionych podróżach służbowych, pobytach personelu opiekuńczego lub podróżach w celach medycznych wymagany jest negatywny wynik testu na koronawirusa.

Ponadto „w uzasadnionych przypadkach” możliwe jest zwolnienie z kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia – czytamy w aktualnej wersji rozporządzenia, dostępnego także w języku polskim. Rozporządzene wygasa 31.01.2021.

Test należy przeprowadzić najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a jego wynik musi być podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Test można także zrobić po przyjeździe do Berlina. Odpowiednie centrum można znaleźć na specjalnej stronie Berlina lub na stronie www.116117.de. Wynik testu należy zachować przez co najmniej 10 dni od przyjazdu.

Pracownicy sezonowi

Do kwarantanny nie są zobligowani, ani nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu (o ile nie mają objawów COVID-19) osoby, które grupowo przyjeżdżają w celu podjęcia pracy na co najmniej trzy tygodnie. Pod warunkiem, że w ciągu 10 dni zachowują szczególne środki bezpieczeństwa i nie kontaktują się z osobami spoza grupy, zaś miejsce zamieszkania opuszczają jedynie w celu udania się do miejsca wykonywania pracy. Pracodawca musi zagwarantować odpowiednie warunki i zgłosić przyjazd grupy urzędowi ds. zdrowia.

Stan: 11.01.2021