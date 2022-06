Berlin: Sprawca tragedii osobą chorą psychicznie

Dzień po tym, jak kierowca wjechał w tłum w centrum Berlina, śledczy zakładają, że zrobił to celowo. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna cierpiał na schizofrenię paranoidalną i jest „prawdopodobnie niezdolny do przypisania sobie winy", powiedział w czwartek (9.06.) rzecznik berlińskiej prokuratury Sebastian Büchner.

Jeszcze tego samego dnia jeden ze śledczych ma podjąć decyzję w sprawie wniosku o umieszczenie 29-latka w placówce psychiatrycznej. Rzecznik poinformował też o tym, że podczas przeszukania mieszkania kierowcy znaleziono narkotyki. Jego lekarze zostali zwolnieni z obowiązku zachowania poufności.

Dalsze badania mają wykazać, czy przyczyną zbrodni rzeczywiście była choroba. Obecnie wyklucza się, że był to akt terroryzmu. Według policji, wjeżdżając w tłum w centrum Berlina, mężczyzna zabił kobietę i ranił 32 inne osoby. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako zabójstwo i usiłowanie zabójstwa.

Czyn dokonany w „amoku”

Sprawca w środę (8.06.) rano wjechał samochodem w tłum w pobliżu Kościoła Pamięci w zachodniej części Berlina, na wysokości Breitscheidplatz. Według prokuratury, mężczyzna „świadomie” wjechał najpierw w grupę ludzi na rogu Kurfürstendamm i Rankestrasse, a potem, na Tauentzienstrasse, na uczestników szkolnej wycieczki z Bad Arolsen w północnej Hesji. Następnie samochód zatrzymał się w oknie sklepu.

Jedna nauczycielka zginęła, 31 osób zostało ciężko rannych. Wedle prokuratury, jeden z nauczycieli doznał ran zagrażających życiu. Siedmioro uczniów leży w szpitalach z ciężkimi obrażeniami, siedmioro innych otrzymało pomoc w izbie przyjęć. 50 osób znajduje się pod opieką psychologów. Na miejscu pracowało 15 terapeutów kryzysowych, zajmując się uczniami, którzy nie zostali ranni, jak również innymi świadkami zdarzenia. Berlińska senator spraw wewnętrznych, Iris Spranger (SPD) poinformowała, że część uczniów, którzy nie odnieśli obrażeń, wraz z rodzicami wróciła w czwartek do Hesji. Spranger mówiła o „czynie dokonanym w amoku przez osobę upośledzoną umysłowo".

Kierowca został zatrzymany przez przechodniów i przekazany funkcjonariuszom policji. Według śledczych, mężczyzna to 29-letni Niemiec ormiańskiego pochodzenia mieszkający w Berlinie.

Urazy otwarte na nowo

Burmistrz Berlina Franziska Giffey (SPD) mówiła w RBB-Inforadio o „mrocznym dniu w historii Berlina". To jej zdaniem wydarzenie, które „otworzyło na nowo bardzo głębokie urazy i traumatyczne przeżycia", odnosząc się do aktu islamskiego terroru podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego przy Kościele Pamięci pięć i pół roku temu.

(AFP, EPD/sier)

