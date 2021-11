Bawaria zapowiada lockdown. Szpitale na granicy możliwości

Z powodu dramatycznej sytuacji pandemicznej Bawaria odwołała wszystkie jarmarki bożonarodzeniowe. Ponadto ponownie zamknięte zostaną kluby, bary i całonocna gastronomia - jak poinformował w piątek (19.11.2021) premier tego landu Markus Soeder po posiedzeniu władz landowych. Jak powiedział, działania muszą być podjęte tam, gdzie jest najwięcej zarażeń. Ograniczenia będą obowiązywać w całej Bawarii. Jednocześnie rząd landowy chce zwolnić handel z tzw. zasady "2G", czyli dostępu tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców, ale za to ograniczyć liczbę klientów do jednej osoby na 10 metrów kwadratowych. Ponadto dla branży gastronomicznej ma obowiązywać godzina policyjna od godziny 22:00.

Lockdown dla niezaszczepionych

Głównym elementem nowych działań jest „de facto lockdown dla niezaszczepionych” - wyjaśnił Markus Soeder. Maksymalnie pięć nieszczepionych osób z dwóch gospodarstw domowych będzie się mogło nadal spotkać.

Osoby niezaszczepione nie będą miały już więcej dostępu do takich miejsc, jak salony fryzjerskie, uniwersytety czy inne ośrodki kształcenia. Jednak, jak zapewnił premier Bawarii, niezaszczepieni będą nadal mogli korzystać z usług handlowych.

Ograniczenia w sporcie i kulturze

W przypadku imprez kulturalnych i sportowych obowiązuje górna granica 25 procent obłożenia, która ogranicza również liczbę widzów na meczach bawarskich klubów piłkarskich. Ponadto ma obowiązywać tam zasada "2G plus", czyli dostęp będł mieć zaszczepieni i ozdrowieńcy wyłącznie za okazaniem negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Lockdown w wybranych powiatach

Bawaria zamierza wprowadzić również lockdown w powiatach, w których liczba nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia przekroczy 1000. Nie będą się mogły tam odbywać imprezy sportowe i kulturalne, zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wyjątki będą dotyczyć przedszkoli, szkół i handlu detalicznego. W sklepach na jednego klienta będzie przypadać 20 metrów kwadratowych. Odwiedzający domy opieki będą musieli wykonać przed wejściem test na COVID-19.

Restrykcje będą obowiązywać do połowy grudnia. Obecnie osiem bawarskich powiatów ma zachorowalność powyżej 1000. Decyzje bawarskiego rządu mają być zatwierdzone przez regionalny parlament we wtorek, 23 listopada.

Kliniki na granicy możliwości

W związku z niekontrolowanym wzrostem liczby zakażeń bawarskie szpitale ostrzegają przed nieuchronnym przeciążeniem oddziałów intensywnej terapii i wzywają do wprowadzenia znacznie ostrzejszych ograniczeń kontaktów.

„Sytuacja w Bawarii jest tak dramatyczna, jak nigdy dotąd podczas pandemii" - powiedział dziennikowi „Augsburger Allgemeine” dyrektor naczelny Bawarskiego Stowarzyszenia Szpitali, Roland Engehausen. W wielu szpitalach operacje nowotworów muszą być odkładane na czas nieokreślony.

Dwóch pacjentów przeniesionych do Południowego Tyrolu

Bawarscy pacjenci z OIOM-ów są już teraz przenoszeni do innych krajów związkowych. „Ale droga do Badenii-Wirtembergii jest już właściwie zamknięta, ponieważ sytuacja tamtejszych szpitali jest coraz bardziej zbliżona do bawarskiej” - wyjaśnił Roland Engehausen. „Nie wiemy, czy za kilka tygodni będziemy jeszcze w stanie przewieźć kogoś do Hesji. Do Turyngii i Saksonii nie ma po co jechać, a na południu w Austrii sytuacja nie jest lepsza niż tutaj”.

W Południowym Tyrolu na oddziałach intensywnej terapii są jeszcze wolne miejsca. Na prośbę szpitala we Fryzyndze w ubiegłym tygodniu przyjęto tam na oddziały intensywnej terapii dwóch pacjentów z Bawarii.

