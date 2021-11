Walka z koronawirusem. Nowy plan w Niemczech

Przedstawiciele niemieckich landów przyjęli po czwartkowej (18.11.21) naradzie z kanclerz Angelą Merkel nowy plan postępowania w trwającej pandemii koronawirusa. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby zakażeń ustalono, że zaostrzanie bądź luzowanie restrykcji pandemicznym ma następować w poszczególnych landach na podstawie liczby pacjentów covidowych w szpitalach.

Konkretnie chodzi o tygodniowy wskaźnik hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców. Jeżeli przekroczy on 3,0, to w danym landzie zacznie obowiązywać zasada, że dostęp do hoteli, restauracji, instytucji kultury, barów czy obiektów sportowych będą miały tylko osoby zaszczepione albo ozdrowieńcy. Przepisy w poszczególnych krajach związkowych przewidują wyjątki dla dzieci i młodzieży do lat 17. Od nastolatków może być w niektórych landach wymagany test na koronawirusa.

Decydujący wskaźnik

Wskaźnik powyżej poziomu 6,0 oznacza, że osoby zaszczepione albo ozdrowieńcy muszą posiadać dodatkowo aktualny test z negatywnym wynikiem. W przypadku wzrostu wskaźnika hospitalizacji powyżej poziomu 9,0 możliwe będzie wprowadzanie szerszych ograniczeń w kontaktach społecznych.

W tej chwili średni wskaźnik dla całych Niemiec wynosi 5,2. W landach, takich jak Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn, Kraj Saary czy Hamburg jest niższy niż 3,0. Ale w Bawarii przekracza 6,0, a w Turyngii i Saksoni-Anhalt nawet 9,0. W tych ostatnich landach w szpitalach zaczyna brakować wolnych miejsc dla nowych chorych na COVID-19.

Sytuacja w niemieckich szpitalach robi się napięta

Kanclerz Angela Merkel powiedziała po wczorajszej naradzie, że sytuacja pandemiczna w Niemczech jest wysoce dramatyczna. Jak dodała, trzeba działać szybko i konsekwentnie i dokładniej kontrolować obowiązujące już przepisy. - Przy obecnej dynamice (wzrostu zakażeń) wchodzimy w bardzo, bardzo trudną sytuację - przyznała.

Obowiązkowe szczepienia

Przedstawiciele niemieckich landów opowiedzieli się jednogłośnie za wprowadzeniem obowiązku szczepień dla niektórych grup zawodowych. Chodzi o osoby pracujące z ludźmi szczególnie narażonymi na zachorowanie, na przykład o personel opiekujący się seniorami albo osobami niepełnosprawnymi. Ostateczną decyzję w tej sprawie musi jednak podjąć Bundestag. Pracownicy domów opieki muszą ponadto dysponować negatywnym wynikiem testu na koronawirusa nie starszym niż 24 godziny.

Komunikacja publiczna nie dla wszystkich

Plan walki z czwartą falą koronawirusa zakłada też, że z komunikacji publicznej będą mogły korzystać tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy albo posiadające aktualny negatywny wynik testu. Test musi zostać przeprowadzony najpóźniej 24 godziny przed wejściem do autobusu, tramwaju czy pociągu. Wszędzie tam nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Dodatkowo władze Niemiec chcą rozszerzyć akcję szczepień. Zmieniono już zalecenie dotyczące tak zwanych szczepień odświeżających. Po trzecią dawkę mogą zgłaszać się już wszyscy dorośli, a nie – jak dotychczas – tylko osoby starsze. Ministerstwo zdrowia zapowiedziało też jak najszybszy start dobrowolnych szczepień dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dopuszczenie tego typu szczepień przez odpowiednie urzędy spodziewane jest jeszcze przed świętami.

(EPD,AFP/szym)