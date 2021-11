W Austrii lockdown dla niezaszczepionych

Z powodu bardzo wysokiej liczby zakażeń koronawirusem władze Austrii wprowadziły od tego poniedziałku (15.11.2021) lockdown dla osób niezaszczepionych. – Sytuacja w Austrii jest poważna – powiedział kanclerz Alexander Schallenberg po niedzielnej wideokonferencji z przedstawicielami austriackich landów. Polityk stwierdził, że poziom zaszczepienia w kraju jest zawstydzająco niski.

Nowe restrykcje mają obowiązywać początkowo przez dziesięć dni i dotyczyć osób powyżej 12 roku życia, które nie poddały się szczepieniu albo nie są ozdrowieńcami (status ozdrowieńca obowiązuje przez 180 dni po infekcji). Mogą one opuszczać domy tylko po to, aby kupić żywność, udać się do pracy albo do lekarza, czy też w celach rekreacyjnych. Kanclerz Schallenberg mówił, że rząd podejmuje ten krok z ciężkim sercem, ale jest on konieczny.

Już wcześniej osoby niezaszczepione nie mogły korzystać w Austrii z usług gastronomicznych, fryzjerów czy obiektów sportowych. Nowością jest, że możliwość zakupów została im teraz ograniczona do artykułów pierwszej potrzeby. Austriacki minister zdrowia nie wykluczył wprowadzenia kolejnych obostrzeń.

Kanclerz Austrii Alexander Schallenberg

Lockdown ma zapobiec załamaniu się systemu opieki zdrowotnej w Austrii. W ostatnich tygodniach liczba nowych zakażeń koronawirusem w tym kraju dramatycznie wzrosła. Siedmiodniowy wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wyniósł w niedzielę 14 listopada 848,2. Dla porównania, w Niemczech było to 289.

Kanclerz Austrii i minister zdrowia ponownie zaapelowali do mieszkańców o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. Poziom zaszczepienia w kraju wynosi obecnie 65 procent.

Tymczasem w regionie wiedeńskim, jako pierwszym w Unii Europejskiej, rozpoczynają się w ten poniedziałek szczepienia dzieci w wieku od pięciu do 11 lat. Jak podały władze austriackiej stolicy, zarezerwowano już pięć tysięcy terminów szczepienia dla dzieci w tym przedziale wiekowym. Mieszkańcy Wiednia mogą też przyjmować trzecią dawkę szczepionki już cztery miesiące po drugiej, a nie jak dotychczas dopiero po sześciu miesiącach.

Niemal cała Austria, a także Czechy i Węgry znowu uznawane są przez Niemcy za teren wysokiego ryzyka pandemicznego. Osoby niezaszczepione muszą po powrocie z tych krajów do Niemiec udać się na kwarantannę.

(AFP/szym)

