Będzie wielki europejski producent baterii do aut. Do sojuszu wchodzi Mercedes

Daimler poinformował, że chce przejąć 1/3 udziałów spółki Automotive Cells Company (ACC), czyli producenta baterii do aut elektrycznych.

ACC to młoda firma i wynik współpracy francuskiego koncernu energetycznego TotalEnergies oraz producenta aut Stellantis. Ta druga firma jest właścicielem takich marek jak Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Chrysler, Jeep czy Dodge.

Czas na Europę

Pojazdy z logo Mercedesa mają otrzymywać baterie z francuskich i niemieckich fabryk ACC „w połowie tej dekady”.

- ACC koncentruje się na Europie, tu zamierza się rozwijać i opracowywać nowe technologie - mówi Ola Kaellenius, prezes Daimlera. To znacząca deklaracja, bo dotychczas na rynku baterii elektrycznych do aut dominowali Azjaci. Największą firmą dostarczającą takie elementy jest chińska CATL, która współpracuje m.in. z BMW, Teslą czy Volkswagenem. Inni istotni na rynku gracze to koreański LG, japoński Panasonic czy chiński BYD. To właśnie głównie z azjatyckimi producentami baterii współpracuje w tej chwili Mercedes.

Daimler chce łącznie zainwestować w ACC nawet miliard euro. Kilkaset milionów euro z kasy producenta Mercedesa powinno trafić do tej spółki już w przyszłym roku. Po wejściu niemieckiego koncernu ACC zamierza ponad dwukrotnie zwiększyć swoje moce produkcyjne.

Problemy z dostawami z Azji

Mercedes-Benz niedawno ogłosił radykalną zmianę swojej strategii. W 2030 r. już nie chce w ogóle produkować aut z silnikami benzynowymi.

Wcześniejsze władze niemieckiego koncernu natomiast wypowiadały się sceptycznie wobec produkcji baterii we własnym zakresie. Dieter Zetsche, prezes Daimlera do 2019 roku, uznawał, że „byłoby to zbyt kosztowne”.

Analitycy uważają, że do zmiany zdania mógł przekonać władze Daimlera obecny kryzys na rynku podzespołów. Przez brak m.in. półprzewodników z Azji spada produkcja aut na całym świecie, a klienci muszą na zamówione pojazdy czekać nieraz miesiącami. Część ekspertów uważa zatem, że europejskie koncerny motoryzacyjne rozmyślają teraz nad produkcją różnych elementów we własnym zakresie - najlepiej w europejskich fabrykach.

Trzy fabryki baterii

ACC pracuje w tym momencie nad budową trzech fabryk baterii do aut elektrycznych. Trzy mają powstać we Francji, a jedna - w niemieckim Kaiserslautern.

Mercedes długo był krytykowany przez analityków za dość powolne wchodzenie na rynek aut elektrycznych. W segmencie premium dominuje na nim od dawna niemiecka Tesla. Dopiero w bieżącym roku zadebiutowało auto koncernu, które może konkurować z najbardziej prestiżowymi modelami amerykańskiej marki - to w całości elektryczny model EQS.

