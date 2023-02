Antysemityzm w Niemczech. Coraz więcej przemocy wobec Żydów

Federalny Urząd Policji Kryminalnej odnotował w ubiegłym roku 2639 antysemickich czynów karalnych. W statystyce nie uwzględniono jednak raportu za czwarty kwartał 2022 r. W całym 2021 roku tego typu przestępstw było zaś 3028.

Szczególnie wzrosła liczba ataków z użyciem przemocy – z 63 w 2021 r. do 88 w 2022 roku. Wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau (Partia Lewicy) zaapelowała o większą świadomość organów śledczych i wyczulenie na problem antysemityzmu. Jej zdaniem, tam, gdzie nie ma zrozumienia dla form dyskryminacji, nie mogą one być odpowiednio ujęte w statystykach. Odniosła się tym samym do rozbieżności w raportach na temat antysemityzmu. Na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec skorygowało retrospektywnie liczbę przestępstw o charakterze antysemickim w trzecim kwartale 2022 roku z 306 do 653 przypadków.

Zdaniem Pau wzrost antysemityzmu stanowi zagrożenie dla całego społeczeństwa. Przykładem tego są liczne ataki na synagogi w ubiegłym roku, profanacje cmentarzy żydowskich oraz wielokrotne zaprzeczanie istnienia Holokaustu przez środowiska związane z teoriami spiskowymi.

Według gazety „Die Welt” w ciągu ostatnich czterech lat liczba przestępstw antysemickich stale rosła. Zalicza się do nich także ataki z użyciem przemocy, uszkodzenia ciała, rozboje i rabunki, a także podpalenia i podżeganie do nienawiści.

„To hańba dla naszego kraju, jak wiele antysemickiej nienawiści jest jeszcze dzisiaj powszechne i jak często Żydzi są jeszcze atakowani” – przyznała minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser (SPD) dla gazety „Die Welt”. Zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji „odczuwalnych dla sprawców” antysemickich czynów.

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster, powiedział, że liczby odzwierciedlają doświadczenia Żydów mieszkających w tym kraju. „To nie kończy się na słowach i niszczeniu mienia, ale coraz częściej jest to przemoc skierowana bezpośrednio przeciwko samym Żydom” – powiedział dziennikowi.

